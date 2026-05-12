Δίμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης για αποφοίτους στον τομέα των Βιοεπιστημών

Την ευκαιρία σε νέες και νέους επιστήμονες να διεκδικήσουν μία δίμηνη αμειβόμενη πρακτική άσκηση για το καλοκαίρι του 2026 προσφέρει η Medicover Genetics Κύπρου, κορυφαίος οργανισμός στον τομέα της Βιοτεχνολογίας και της Γενετικής Διαγνωστικής. Η πρακτική άσκηση, η οποία προσφέρεται εις μνήμην του Δρος Αντώνη Αντωνίου, θα πραγματοποιηθεί στο πρωτοπόρο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης της Εταιρείας στη Λευκωσία και αφορά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2026.

Η ευκαιρία αυτή απευθύνεται σε άτομα που έχουν ολοκληρώσει τις πτυχιακές, μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές τους στη Βιολογία ή σε άλλους συναφείς τομείς των Βιοεπιστημών και διαθέτουν εργαστηριακή εμπειρία στη Μοριακή Βιολογία, την Ανθρώπινη Γενετική ή τη Βιολογία του Καρκίνου.

Λεπτομέρειες Πρακτικής Άσκησης

Τύπος: Αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Αμειβόμενη πρακτική άσκηση Διάρκεια: Δύο μήνες

Δύο μήνες Περίοδος: Ιούλιος – Αύγουστος 2026

Ιούλιος – Αύγουστος 2026 Τοποθεσία: Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης, Medicover Genetics, Λευκωσία, Κύπρος.

Το άτομο που θα επιλεγεί θα έχει την ευκαιρία να αποκτήσει πρακτική εμπειρία σε καινοτόμα ερευνητικά έργα στα υπερσύγχρονα εργαστήρια της Medicover Genetics, και να συνεργαστεί με διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επιστημονικής εξέλιξης, της επαγγελματικής ανάπτυξης και της επαφής με τις πιο σύγχρονες μεθόδους στον τομέα της γενετικής ιατρικής.

Υποβολή Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο hr.cy@medicover.com μέχρι την 1η Ιουνίου 2026.

Εις μνήμην του Δρος Αντώνη Αντωνίου

Η συγκεκριμένη πρακτική άσκηση αποτελεί φόρο τιμής στη μνήμη του Δρος Αντώνη Αντωνίου, ενός αξιόλογου και αγαπητού μέλους της ομάδας Έρευνας & Ανάπτυξης της πρώην NIPD Genetics, η οποία πλέον αποτελεί μέρος της Medicover Genetics. Ο Δρ Αντωνίου διακρινόταν για το ήθος, την ακεραιότητα, την ευγένεια, την επιστημονική αριστεία και την αφοσίωσή του στην έρευνα και την πρόοδο της επιστήμης. Έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή στις 14 Αυγούστου 2021, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα που συνεχίζει να εμπνέει τη νέα γενιά επιστημόνων.

Σχετικά με τη Medicover Genetics

Η Medicover Genetics είναι πρωτοπόρος στον τομέα της γενετικής διαγνωστικής, της ενίσχυσης εργαστηρίων και των κλινικών εξετάσεων, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας στην υποστήριξη συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης παγκοσμίως. Η εταιρεία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο φάσμα γενετικών εξετάσεων και κλινικής συμβουλευτικής, υποστηριζόμενο από πιστοποιημένα διαγνωστικά προϊόντα και πλατφόρμες.

Στο επίκεντρο των υπηρεσιών της βρίσκεται η ιδιόκτητη Πλατφόρμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, μια ολοκληρωμένη λύση γονιδιωματικής που δίνει τη δυνατότητα σε συνεργαζόμενα εργαστήρια διεθνώς να διενεργούν γενετικές εξετάσεις υψηλής ακρίβειας στις δικές τους εγκαταστάσεις.

Το πιστοποιημένο-IVDR και με σήμανση CE χαρτοφυλάκιο της Medicover Genetics, το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσα από δεκαετίες κλινικής και ιατρικής τεχνογνωσίας, περιλαμβάνει το VERACITY™, τον μη επεμβατικό προγεννητικό έλεγχο (NIPT), και το TarCET™, μια σειρά γενετικών ελέγχων για την ανίχνευση κληρονομικών καρκίνων, καρδιαγγειακών και μεταβολικών διαταραχών, υπογονιμότητας, νεογνικών παθήσεων κ.ά.

Με συνεχή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, η Medicover Genetics επεκτείνεται σε προηγμένους τομείς, όπως η υγρή βιοψία για την επιλογή θεραπείας κατά του καρκίνου και οι εξετάσεις υπολειπόμενης νόσου (MRD). Τα εργαστήριά της είναι διαπιστευμένα από CAP και ISO 15189, πιστοποιημένα κατά ISO 9001 και ISO 13485 και συμμορφώνονται με GMP και GCP, διασφαλίζοντας τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας.

Με παρουσία σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, η Medicover Genetics συνεργάζεται με εργαστήρια και κλινικούς γιατρούς, προσφέροντας επεκτάσιμες και εφαρμόσιμες γενετικές λύσεις που υποστηρίζουν την εξατομικευμένη ιατρική και επιτρέπουν την τεκμηριωμένη κλινική λήψη αποφάσεων. www.medicover-genetics.com

Η Medicover Genetics αποτελεί μέρος της Medicover, της κορυφαίας διεθνούς εταιρείας υγειονομικής περίθαλψης και διαγνωστικών υπηρεσιών, που ιδρύθηκε το 1995 και είναι εισηγμένη στο Nasdaq της Στοκχόλμης. www.medicover.com

Για περισσότερες πληροφορίες:

Κα. Σταύρη Παρασκευά / Κα. Πέπα Τανούσης

Τηλ.: +357 22 266 888

Ηλ. ταχυδρομείο: hr.cy@medicover.com