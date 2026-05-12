Νέα ένταση καταγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν, καθώς η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει σε εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% σε περίπτωση νέας επίθεσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ, ενώ το Πεντάγωνο δημοσιοποίησε σπάνια πληροφορία για τη θέση αμερικανικού πυρηνικού υποβρυχίου, λίγες ώρες μετά την απόρριψη από τον Ντόναλντ Τραμπ της τελευταίας ιρανικής πρότασης ειρήνης.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να απαντήσει με εμπλουτισμό ουρανίου στο 90% εάν Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ εξαπολύσουν νέα επίθεση εναντίον του Ιράν.

«Μία από τις απαντήσεις του Ιράν σε περίπτωση νέας αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στο έδαφός του θα μπορούσε να είναι ο εμπλουτισμός στο 90%», ανέφερε ο Ρεζαεΐ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας ότι το θέμα θα εξεταστεί από το ιρανικό κοινοβούλιο.

یکی از گزینه‌های ایران در صورت حمله مجدد می‌تواند غنی‌سازی ۹۰ درصد باشد. در مجلس بررسی می‌کنیم. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) May 12, 2026

Ο εμπλουτισμός ουρανίου στο 90% θεωρείται κρίσιμο όριο για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Το ουράνιο που χρησιμοποιείται για πολιτική πυρηνική ενέργεια εμπλουτίζεται συνήθως σε ποσοστά μεταξύ 3% και 5%, ενώ το επίπεδο που απαιτείται για στρατιωτική χρήση εκτιμάται κοντά στο 90%. Πριν τον περσινό βομβαρδισμό των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, θεωρούταν πως η Τεχεράνη είχε εμπλουτισμένο ουράνιο στα επίπεδα του 60%.

Στο Γιβραλτάρ ένα αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο

Η νέα προειδοποίηση από την Τεχεράνη ήρθε την ώρα που το Πεντάγωνο αποκάλυψε τη θέση ενός από τα πιο απόρρητα σκάφη του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού, ενός πυρηνικά εξοπλισμένου υποβρυχίου κλάσης Ohio.

Ο 6ος Στόλος του αμερικανικού Ναυτικού δημοσιοποίησε φωτογραφία του υποβρυχίου και του πληρώματός του να έχει δέσει την Κυριακή στο Γιβραλτάρ, βρετανικό έδαφος στις νότιες ακτές της Ισπανίας.

«Η επίσκεψη στο λιμάνι αποδεικνύει τις δυνατότητες, την ευελιξία και τη συνεχή δέσμευση των ΗΠΑ απέναντι στους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ», ανέφερε ο 6ος Στόλος σε ανακοίνωσή του.

Στην ίδια ανακοίνωση υπογραμίζεται ότι «τα υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων κλάσης Ohio αποτελούν μη ανιχνεύσιμες πλατφόρμες εκτόξευσης βαλλιστικών πυραύλων από υποβρύχια, παρέχοντας στις ΗΠΑ το πλέον επιβιώσιμο σκέλος της πυρηνικής τριάδας».

Το αμερικανικό Ναυτικό, το οποίο διαθέτει 14 πυρηνοκίνητα και πυρηνικά εξοπλισμένα υποβρύχια κλάσης Ohio, δεν αποκάλυψε το όνομα του σκάφους που βρίσκεται στο Γιβραλτάρ. Οι βαλλιστικοί πύραυλοι Trident II που φέρουν τα υποβρύχια αυτά έχουν εμβέλεια άνω των 4.500 μιλίων.

Η δημοσιοποίηση της θέσης πυρηνικού υποβρυχίου θεωρείται εξαιρετικά ασυνήθιστη, καθώς τέτοιες πληροφορίες αντιμετωπίζονται ως άκρως απόρρητες από το Πεντάγωνο.

Η εξέλιξη σημειώθηκε λίγες ώρες αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «εντελώς απαράδεκτη» τη νέα πρόταση ειρήνης του Ιράν. «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων “εκπροσώπων” του Ιράν. Δεν μου αρέσει — ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ!», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα Truth Social. Ο Τραμπ κατηγόρησε επίσης την Ισλαμική Δημοκρατία ότι «παίζει παιχνίδια» με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη διεθνή κοινότητα.

Το ιρανικό καθεστώς έχει αρνηθεί να αποδεχθεί όρους που θα το υποχρέωναν να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα και να παραδώσει στις ΗΠΑ το εμπλουτισμένο ουράνιο που διαθέτει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα επανεκκινήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν εάν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία ειρήνης.

