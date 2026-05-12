Συνάντηση του ΕΤΕΚ με τον Σύνδεσμο Ανάπτυξης Ακινήτων Κύπρου επικεντρώθηκε σε κρίσιμα ζητήματα του κατασκευαστικού τομέα, όπως οι καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, η προσιτή στέγη και η διαχείριση διατηρητέων οικοδομών. Η συζήτηση, που πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, επικεντρώθηκε στη βελτίωση των διαδικασιών αδειοδότησης και τη βιωσιμότητα των αναπτύξεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του ΣΑΑΚ Γιάννης Μισιρλής, μέλη του Δ.Σ., η Γενική Διευθύντρια του Συνδέσμου και στελέχη, ενώ από το ΕΤΕΚ παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος Κωνσταντίνος Κωνσταντής, η Γενική Ταμίας Έλενα Χριστοδούλου και άλλοι λειτουργοί. Ο Πρόεδρος του ΕΤΕΚ παρουσίασε τις προτάσεις του για την αποσυμφόρηση του συστήματος αδειοδότησης, ενώ τονίστηκε η ανάγκη για καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μελετητών και αδειοδοτικών αρχών.

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστικές εταιρείες λόγω των γραφειοκρατικών διαδικασιών, καθώς και στην αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των πολεοδομικών κανονισμών. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της προσιτής στέγης, με ταχύρρυθμες διαδικασίες αδειοδότησης να θεωρούνται κρίσιμες για την επιτυχία των οικιστικών έργων.

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι η ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος προϋποθέτει τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων, με στόχο την ασφάλεια, την ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Η συζήτηση ανέδειξε επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν από τις αυξήσεις των επιτοκίων, των τιμών υλικών και των συνθηκών χρηματοδότησης, τα οποία ενδέχεται να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση των έργων, ειδικά σε ό,τι αφορά την προσιτή στέγη.

ΕΤΕΚ και ΣΑΑΚ συμφώνησαν στην ανάγκη για εκσυγχρονισμό και καλύτερη συνεργασία, με στόχο να επιλυθούν τα κρίσιμα ζητήματα του τομέα της ανάπτυξης ακινήτων στην Κύπρο.