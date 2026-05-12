Περισσότεροι από ένας στους πέντε εργαζόμενους στην Ευρώπη (21,3%) απασχολούνται σε τακτική βάση τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία της Eurostat, που ανέλυσε το Euronews.

Το ποσοστό εργασίας Σάββατα και Κυριακές είναι υψηλότερο στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

Στην Ελλάδα το ποσοστό όσων εργάζονται και Σαββατοκύριακο είναι στο 41% των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων. Ακολουθούν με 33% οι εργαζόμενοι στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και με 32% οι μισθωτοί στη Μάλτα, την Κύπρο και τη Βόρεια Μακεδονία.

Όπως αναφέρει το Euronews, στη βόρεια και ανατολική Ευρώπη παρατηρούνται πολύ χαμηλότερα ποσοστά. Στη Λιθουανία, μόνο το 4% των εργαζομένων εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, το 7% στην Ουγγαρία και το 7,5% στην Πολωνία.