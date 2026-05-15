Στη σύλληψη τριών προσώπων ηλικίας 14 και 15 ετών, προχώρησαν χθες και σήμερα μέλη του ΤΑΕ Πάφου.

Της σύλληψης προηγήθηκε καταγγελία από δύο διανομείς φαγητού ηλικίας 21 και 22 ετών, ότι γύρω στις 21:30 το βράδυ του Σαββάτου, ενώ βρίσκονταν σε περιοχή στην Πάφο, δέχθηκαν επίθεση από αριθμό προσώπων τα οποία έριξαν προς το μέρος τους πέτρες, ξύλα και γυάλινα μπουκάλια ενώ κάποιοι εξ αυτών, έφεραν κουκούλες και προσωπίδες που κάλυπταν τα πρόσωπά τους. Επίσης σύμφωνα με την καταγγελία, ένας εκ των δραστών, κρατούσε μαχαίρι.

Ο 21χρονος και 22χρονος τράπηκαν σε φυγή, ενώ οι δράστες προκάλεσαν ζημιές στα μοτοποδήλατα τους. Μία ώρα περίπου αργότερα, οι δράστες εντόπισαν τους δύο διανομείς σε άλλο σημείο, όπου τους επιτέθηκαν ξανά με πέτρες και ξύλα.

Από την επίθεση, ο 22χρονος τραυματίστηκε στο πόδι και αφού έτυχε των πρώτων βοηθειών, έλαβε εξιτήριο.

Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων, ένας 15χρονος και δύο 14χρονοι οι οποίοι οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα κράτησής τους για περίοδο τριών ημερών.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.