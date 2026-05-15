Σχέδιο επιχορήγησης διακοπών για συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα σε ξενοδοχεία των ορεινών θερέτρων και του Πύργου Τυλληρίας ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η πρόταση εγκρίθηκε την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2026, έπειτα από εισήγηση του Υπουργού Εργασίας Μαρίνου Μουσιούττα.

Το Σχέδιο προβλέπει επιχορήγηση τετραήμερης διαμονής, δηλαδή τρεις διανυκτερεύσεις, με πλήρη διατροφή για τους δικαιούχους.

Η εφαρμογή του θα καλύψει τις περιόδους 5 Ιουνίου – 31 Ιουλίου 2026 και 1 Σεπτεμβρίου – 30 Οκτωβρίου 2026, ή μέχρι εξαντλήσεως του σχετικού κονδυλίου.

Στόχος του Σχεδίου είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς χαμηλοσυνταξιούχους και η στήριξη των ορεινών θερέτρων, τα οποία συμβάλλουν στη διατήρηση θέσεων εργασίας σε περιοχές της υπαίθρου.

Παράλληλα, σύμφωνα με το Υπουργείο, το Σχέδιο ενδυναμώνει το τουριστικό προϊόν της Κύπρου και συμβάλλει στη διατήρηση και ενίσχυση της απασχόλησης στις ορεινές περιοχές και στον Πύργο Τυλληρίας.

Περαιτέρω λεπτομέρειες για τους δικαιούχους και την ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες.