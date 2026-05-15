Εκστρατεία ενημέρωσης για το eValueJobs, εργαλείο αξιολόγησης θέσεων εργασίας, πραγματοποιεί το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού έργου για την προώθηση της μισθολογικής ισότητας και διαφάνειας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το έργο αφορά τη δημιουργία εργαλείων αξιολόγησης και σύγκρισης της αξίας της εργασίας, στη βάση παραγόντων που είναι ουδέτεροι ως προς το φύλο.

Το eValueJobs συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CERV, με προϋπολογισμό €280.000.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ΟΕΒ, το ΚΕΒΕ, η ΣΕΚ, η ΠΕΟ και η ΔΕΟΚ, καθώς και οι εταιρείες PwC Cyprus και RedWolfOgilvy.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το έργο στηρίζει την εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας για τη μισθολογική διαφάνεια και την ίση αμοιβή ανδρών και γυναικών.

Η ανάπτυξη των εργαλείων αποσκοπεί στη διευκόλυνση εργοδοτών και κοινωνικών εταίρων, ώστε να αξιολογούν την αξία της εργασίας με ουδέτερα και συγκρίσιμα κριτήρια.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στις δράσεις για ενίσχυση της ίσης αμοιβής και της διαφάνειας στην αγορά εργασίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση διαφορών που συνδέονται με το φύλο.