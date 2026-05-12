Μικρά υποβρύχια αναπτύσσει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία θα λειτουργήσουν ως «αόρατοι φρουροί».

Η απόφαση της Τεχεράνης να αναπτύξει τα μίνι υποβρύχια, την οποία ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ήρθε καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Fox News ότι εξετάζει την επαναφορά σχεδίου στρατιωτικής συνοδείας πλοίων από τις ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ.

Η Ισλαμική Δημοκρατία διαθέτει τουλάχιστον 16 υποβρύχια κλάσης Ghadir, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών. Τα υποβρύχια αυτά έχουν πλήρωμα λιγότερα από 10 άτομα και μπορούν να μεταφέρουν είτε δύο τορπίλες είτε δύο κινεζικής σχεδίασης αντιπλοϊκούς πυραύλους κρουζ C-704.

Μέχρι στιγμής κατά την διάρκεια του πολέμου δεν έχουμε δει να χρησιμοποιείται κανένα από τα υποβρύχια που διαθέτει η Ισλαμική Δημοκρατία και το μόνο λειτουργικό υποβρύχιο πλήρους μεγέθους – ένα σκάφος κλάσης Kilo της σοβιετικής εποχής – βυθίστηκε στην προβλήτα όπου ήταν αγκυροβολημένο.

Τα Ghadir είναι πολύ μικρότερα, με εκτόπισμα μόλις 115 τόνων, που αποτελεί τυπική μονάδα μέτρησης για τα υποβρύχια. Αντίθετα, τα Kilo ξεπερνούν τους 2.000 τόνους, ενώ τα αμερικανικά πυρηνοκίνητα επιθετικά υποβρύχια κλάσης Los Angeles ξεπερνούν τους 6.000 τόνους εκτοπίσματος.

Τα μίνι υποβρύχια χρησιμοποιούνται συνήθως για την άμυνα σε παράκτιες περιοχές καθώς δεν προβλέπονται για μεγάλα ταξίδια και δεν μπορούν να βυθιστούν σε τόσο μεγάλο βάθος όσο τα μεγαλύτερα σκάφη. Τα υποβρύχια του Ιράν κατασκευάζονται στη χώρα, με την πρώτη επίσημη ανακοίνωση παραγωγής τους να έρχεται το 2005.

Κατά τις πηγές του Bloomberg, τα Ghadir είναι αντίγραφα βορειοκορεατικών σχεδίων.

Μειονεκτήματα και προκλήσεις

Έχουν όμως ένα μειονέκτημα, όπως αναφέρει στο Bloomberg πηγή με γνώση του θέματος. Είναι αρκετά θορυβώδη σε σύγκριση με τα περισσότερα σύγχρονα υποβρύχια. Τα πληρώματά τους έχουν επίσης περιορισμένη εμπειρία και τα σκάφη είναι γνωστό ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα με τις εργασίες συντήρησης.

Παράλληλα, η αποτελεσματική ανάπτυξή τους συνιστά πρόκληση ως προς την ίδια τη γεωγραφία της περιοχής καθώς το Στενό του Ορμούζ έχει βάθος περίπου 100 μέτρα το πολύ. Ο Περσικός Κόλπος δεν έχει ιδιαίτερα μεγαλύτερο βάθος. Το μικρό βάθος όμως δυσκολεύει την απόκρυψη των υποβρυχίων, ακόμη και όταν παραμένουν ακίνητα.

Σύμφωνα πάντως με το Tasnim, το οποίο συνδέεται με το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, το υποβρύχιο τύπου Ghadir είναι «ειδικά σχεδιασμένο» για την πλωτή οδό και τα μικρά βάθη της.

