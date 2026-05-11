Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα στο Fox News ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επαναφοράς του Σχεδίου Ελευθερία (Project Freedom), με στόχο την ασφαλή διέλευση πλοίων τρίτων χωρών από τα Στενά του Ορμούζ.

Αυτή τη φορά, όπως διευκρίνισε ο ίδιος, το πεδίο δράσης θα είναι διευρυμένο και θα υπερβαίνει την απλή συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών, είπε ο ίδιος.

Σε δηλώσεις του που έκανε τηλεφωνικά στον Τζον Ρόμπερτς του Fox News ανέφερε ότι δεν έχει λάβει τελική απόφαση σχετικά με την επανέναρξη του προγράμματος.

Επιπλέον ο πρόεδρος είπε ότι, αν τελικά αποφασίσει να αναβιώσει το Σχέδιο Ελευθερία, αυτό θα είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο Τραμπ είχε ανακοινώσει την πρωτοβουλία του στις 3 Μαΐου, αλλά γρήγορα την ανέστειλε εν μέσω των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Τεχεράνη.

Fox News: "President Trump just spoke to our John Roberts a moment ago. He says he is now considering renewing Project Freedom, but he says this time around the US guiding ships through the Strait of Hormuz would be just one small piece of a larger military operation." pic.twitter.com/7sU70BAS7R — Aaron Rupar (@atrupar) May 11, 2026

Σχετικά με το Ιράν, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να ανασύρουν την «πυρηνική σκόνη» από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης, γιατί, όπως είπε είναι θαμμένη τόσο βαθιά που το Ιράν… δεν μπορεί να την φτάσει.

Παρά ταύτα, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν γνωρίζει ακόμη πώς θα εισέλθουν οι ΗΠΑ στο Ιράν για την απομάκρυνση της σκόνης, λέγοντας ότι αυτό χρειάζεται να συζητηθεί περισσότερο.

Όσο για την ιρανική ηγεσία, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι «θα υποχωρήσουν» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, κάτι που ως τώρα τουλάχιστον, δεν έχουμε δει. Πάντως σε ερώτημα για το αν θα εξουδετερώσει και άλλους Ιρανούς ηγέτες, ο Τραμπ αρκέστηκε να πει ότι «θα ασχοληθώ μαζί τους μέχρι να κάνουν συμφωνία».

Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε ο Τραμπ, το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει ποτέ πυρηνικό όπλο.

