Την επείγουσα ανάγκη διερεύνησης της αποξήρανσης πηγών και της κρίσιμης κατάστασης των υδάτινων πόρων στην Άλωνα και την ευρύτερη περιοχή Πιτσιλιάς, τονίζει το Κοινοτικό Συμβούλιο Άλωνας. Με επιστολή ημερομηνίας 2 Ιουλίου 2026 προς τη Διευθύντρια του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, επανέρχεται στο σοβαρό αυτό θέμα λέγοντας πως λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις.

Το Κοινοτικό Συμβούλιο, υπενθυμίζει ότι στις 9 Ιουλίου 2025 είχε αποσταλεί επίσημη επιστολή προς το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, με την οποία εξέφραζε τις έντονες ανησυχίες του για την αποξήρανση της πηγής στην περιοχή «Βρύση των Πουλιών» και τη σημαντική μείωση της ροής φυσικών πηγών στην κοινότητα Άλωνας. Με την εν λόγω επιστολή ζητούσε να διερευνηθούν πιθανοί παράγοντες που επηρεάζουν τις πηγές και τα υπόγεια ύδατα, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής υπεράντλησης ή της παραχώρησης νέων αδειών γεώτρησης στην περιοχή και σε γειτονικές κοινότητες. Τότε προστίθεται, ως εξήγηση, γινόταν αναφορά κυρίως στη λειψυδρία και στις μειωμένες βροχοπτώσεις. Ωστόσο, όπως σημειώνει, τα σημερινά δεδομένα δημιουργούν νέα εύλογα ερωτήματα.

«Το έτος 2026 χαρακτηρίστηκε από σημαντικές και αυξημένες βροχοπτώσεις. Κατά τη χειμερινή περίοδο, η πηγή «Βρύση των Πουλιών», η οποία βρίσκεται μεταξύ Άλωνας και Πολύστυπου, επανήλθε και άρχισε εκ νέου να παρουσιάζει ροή νερού. Παρ’ όλα αυτά, προς το τέλος Μαΐου, η ροή μειώθηκε ξαφνικά μέχρι που σταμάτησε εντελώς. Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στην κοινότητά μας, καθώς πλέον η αποξήρανση της πηγής δεν μπορεί να αποδίδεται αποκλειστικά στη λειψυδρία. Εφόσον υπήρξε περίοδος σημαντικών βροχοπτώσεων και προσωρινής αποκατάστασης της ροής της πηγής, θεωρούμε ότι υπάρχουν νέα δεδομένα που απαιτούν επιστημονική και τεχνική αξιολόγηση», αναφέρεται στην επιστολή την οποία υπογράφει ο Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Άλωνας, Μιχάλης Νικηφόρου.

Ταυτόχρονα, όπως προσθέτει ο κ. Νικηφόρου, «οι επιπτώσεις στην περιοχή είναι ήδη εμφανείς. Πηγές στερεύουν, πλάτανοι μεγάλης ηλικίας παρουσιάζουν φαινόμενα ξήρανσης και καταβάλλονται προσπάθειες για τη διάσωσή τους, ενώ το φουντουκόδασος της Άλωνας, το οποίο προστατεύεται μέσω του δικτύου Natura 2000, παρουσιάζει πλέον σοβαρά σημάδια υποβάθμισης και κινδύνου για την επιβίωσή του».

Το ζήτημα, όπως αναφέρει, «δεν αφορά μόνο στην Άλωνα, αλλά και σε γειτονικές κοινότητες της Πιτσιλιάς. Ενδεχόμενη απώλεια ή σημαντική μείωση των φυσικών πηγών νερού θα έχει σοβαρές συνέπειες για ολόκληρο το οικοσύστημα της περιοχής, με επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα, στη φυσική κληρονομιά και στη βιωσιμότητα των ορεινών κοινοτήτων».

Κρίσιμη η κατάσταση

Ο κ. Νικηφόρου τονίζει πως η κατάσταση πλέον είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί άμεσες ενέργειες. «Ως κοινότητα θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αντιμετώπιση του προβλήματος, πάντοτε με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον και στις επόμενες γενιές. Θέλουμε να τονίσουμε ότι σκοπός μας δεν είναι η αντιπαράθεση, αλλά η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε να βρεθούν οι κατάλληλες και βιώσιμες λύσεις. Το νερό αποτελεί πολύτιμο φυσικό αγαθό και κοινή ευθύνη όλων μας και πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από συντονισμένες ενέργειες, επιστημονική τεκμηρίωση και συνεργασία μπορούμε να διασφαλίσουμε την προστασία των υδάτινων πόρων, του φουντουκοδάσους, του οικοσυστήματος της περιοχής και του μέλλοντος των ορεινών κοινοτήτων. Αναμένουμε τις ενέργειες και τις απαντήσεις σας το συντομότερο», σημειώνει.

Περαιτέρω, υπογραμμίζει πως οι ανησυχίες της κοινότητας δεν αποτελούν μεμονωμένη τοπική εκτίμηση, αλλά συνδέονται με ευρύτερα ζητήματα που έχουν ήδη καταγραφεί σε εθνικό επίπεδο, υπενθυμίζοντας πως η Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων αναφέρεται στην ανάγκη αποτελεσματικότερης παρακολούθησης, καλύτερης διαχείρισης και ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου των υδάτινων πόρων.

Υπό το φως των πιο πάνω, το Κοινοτικό Συμβούλιο, θεωρεί ότι η αποξήρανση πηγών, η μείωση της ροής φυσικών υδάτων και η πιθανή επίδραση στους υπόγειους υδροφορείς της περιοχής δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένα περιστατικά χωρίς πλήρη επιστημονική διερεύνηση.

Ως εκ τούτου ζητούν όπως:

Διεξαχθεί άμεσα πλήρης υδρογεωλογική και επιστημονική έρευνα για τα αίτια της αποξήρανσης της «Βρύσης των Πουλλιών» και της μείωσης της ροής των πηγών στην περιοχή. Διερευνηθεί κατά πόσο έχουν παραχωρηθεί νέες άδειες γεωτρήσεων στην ευρύτερη περιοχή, συμπεριλαμβανομένων αδειών που αφορούν άντληση ή αξιοποίηση νερού για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης. Εξεταστεί κατά πόσο έχουν επηρεαστεί οι υπόγειοι υδροφορείς που τροφοδοτούν την κοινότητα και τις γειτονικές περιοχές. Δοθούν σαφείς και τεκμηριωμένες απαντήσεις προς την κοινότητα σχετικά με τα πραγματικά αίτια της κατάστασης. Εξεταστεί, σε συνεργασία με το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, η δυνατότητα εντοπισμού υπόγειου νερού και η παραχώρηση άδειας διάτρησης με σκοπό τη διάσωση του φουντουκοδάσους και της φυσικής κληρονομιάς της περιοχής.

«Η κατάσταση πλέον είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και απαιτεί άμεσες ενέργειες. Ως κοινότητα θα συνεχίσουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αντιμετώπιση του προβλήματος, ωστόσο θεωρούμε απαραίτητη την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. Θέλουμε επίσης να επισημάνουμε ότι η κοινότητά μας επιδιώκει την επίλυση του ζητήματος μέσα από συνεργασία και ουσιαστικό διάλογο με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αναμένουμε τις ενέργειες και τις απαντήσεις σας το συντομότερο δυνατό», αναφέρει καταληκτικά.