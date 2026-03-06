Στους καθαρούς ουρανούς πάνω από την Ιορδανία το βράδυ της Δευτέρας, ένας Βρετανός πιλότος F-35 που εδρεύει στη Βάση Ακρωτηρίου έγραψε ένα μικρό κομμάτι ιστορίας, σύμφωνα με τη Guardian. Πετώντας για τέσσερις ώρες μαζί με δύο Typhoon, το ραντάρ εντόπισε δύο drones τύπου Shahed. Ο εκπαιδευτής τακτικών της μοίρας – τον οποίο η βρετανική εφημερίδα δεν κατονομάζει – κατέρριψε τα drones με δύο πυραύλους Asraam.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο πρώτος πιλότος της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας που κατέρριψε στόχο σε πραγματική μάχη με το stealth μαχητικό αεροσκάφος. Όπως είπε, η κατάσταση ήταν πολύ υψηλού ρίσκου. Σε τέτοια σενάρια είναι εύκολο να πλήξει κανείς κατά λάθος έναν φίλιο στόχο.

«Υπάρχουν πολλά μέσα από την Αμερική και από το Ισραήλ που πηγαινοέρχονται από και προς την περιοχή επιχειρήσεων. Έτσι ανησυχώ λίγο περισσότερο για την ταυτοποίηση πρώτα πριν κάνω οποιαδήποτε βολή, αλλά είχαμε αρκετό χρόνο να το κάνουμε αυτό, μεταξύ εμένα και των Typhoon που βρίσκονταν στον αέρα εκείνη τη στιγμή», είπε.

Δεν υπήρξε στιγμή πανηγυρισμού τότε, πρόσθεσε. Η άμεση προτεραιότητα ήταν να στρέψει το αεροσκάφος ώστε να διασφαλίσει ότι δεν κατευθύνονταν άλλα drones προς την περιοχή.

«Είσαι περισσότερο απασχολημένος με το να βεβαιωθείς ότι χτύπησες το σωστό πράγμα. Να βεβαιωθείς ότι τοποθέτησες το αεροσκάφος στη σωστή θέση», είπε.

«Δεν είναι μια ευφορική αίσθηση επιτυχίας. Απλώς απομακρύνομαι και επιστρέφω αμέσως στη δουλειά».

Ο πιλότος απογειώθηκε από τη RAF Ακρωτηρίου, τη βρετανική βάση στην Κύπρο που χτυπήθηκε από drone το βράδυ της Κυριακής. Στρατιωτικοί αξιωματούχοι πιστεύουν ότι το drone εκτοξεύθηκε – πιθανότατα από την υποστηριζόμενη από το Ιράν πολιτοφυλακή Χεζμπολάχ στον Λίβανο – προς ένα υπόστεγο που φιλοξενεί αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη, στο πλαίσιο των ευρύτερων περιφερειακών αντιποίνων για τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν.

Το drone είχε καταφέρει να αποφύγει τα αμυντικά συστήματα της βάσης, πιθανότατα λόγω του μικρού μεγέθους και της χαμηλής ταχύτητάς του, και ο πιλότος είπε ότι αυτό έκανε και την αναχαίτισή του ιδιαίτερα δύσκολη.

«Επειδή είναι τόσο μικρά και δύσκολα στον εντοπισμό, δεν ξέρουμε αν υπάρχουν κι άλλα εκεί έξω και όταν πρέπει να στρέψεις το αεροσκάφος σου για να τα καταρρίψεις, αυτό που δεν κάνεις είναι να κρατάς το ραντάρ στραμμένο προς την κατεύθυνση από όπου ήρθαν για να εντοπίσεις το επόμενο», είπε.

Ωστόσο τα drones που κατέρριψε, είπε, ήταν «πολύ διαφορετικά» από εκείνο που έπληξε τη βάση 24 ώρες νωρίτερα, κάτι που ίσως υποδηλώνει ότι εκτοξεύθηκαν από διαφορετικό αντίπαλο.

Η βάση, η οποία δεν χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές δυνάμεις για αμυντικές επιχειρήσεις κατά των ιρανικών αντιποίνων, είχε τρεις πιθανούς συναγερμούς για πυραύλους τις τελευταίες 24 ώρες, ενώ ο υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, επισκεπτόταν τα στρατεύματα εκεί.

Κάθε ένας αποδείχθηκε τελικά ψευδής συναγερμός, αλλά το υψηλό επίπεδο επιφυλακής σήμαινε ότι δεν υπήρχε πολύς χρόνος για να σταθούν στο περιστατικό της κατάρριψης.

Επιστρέφοντας στη βάση τις πρώτες πρωινές ώρες, ήπιαν μαζί μια Keo, μια τοπική κυπριακή μπύρα.

«Πίνουμε μία μπύρα με την ανατολή του ήλιου και μετά έπρεπε να πάω για ύπνο γιατί είχα υπηρεσία την επόμενη μέρα», είπε. «Αυτή την περίοδο έχουμε πολύ υψηλό επιχειρησιακό ρυθμό. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, όποτε κι αν γίνει, τότε είμαι σίγουρος ότι θα το γιορτάσουμε όπως πρέπει».

