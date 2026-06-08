Μείωση 2,4% κατέγραψαν οι συνολικές παραδόσεις μπίρας τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, λόγω της σημαντικής υποχώρησης των εξαγωγών, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο του 2026 οι συνολικές παραδόσεις μπίρας, στην εγχώρια αγορά και στις εξαγωγές, ανήλθαν σε 4.389.649 λίτρα, έναντι 4.497.608 λίτρων τον Μάιο του 2025.

Στην εγχώρια αγορά, οι παραδόσεις μπίρας κατέγραψαν μικρή αύξηση 0,3% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 4.127.559 λίτρα.

Αντίθετα, οι εξαγωγές μπίρας σημείωσαν μεγάλη μείωση 31,3%, υποχωρώντας στα 262.090 λίτρα, σε σύγκριση με 381.641 λίτρα τον περσινό Μάιο.

Σε μηνιαία βάση, πάντως, οι συνολικές παραδόσεις μπίρας αυξήθηκαν κατά 984.623 λίτρα, ή 28,9%, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Η εικόνα του Μαΐου δείχνει ότι η μικρή άνοδος στην εγχώρια αγορά δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει τη μεγάλη πτώση των εξαγωγών.