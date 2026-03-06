Διευρύνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με εκατέρωθεν επιθέσεις Ισραήλ – Ιράν. Στο Λίβανο βρίσκεται σε εξέλιξη χερσαία ισραηλινή επιχείρηση, ενώ το Ιράν εξακολουθεί να πραγματοποιεί πλήγματα αντιποίνων σε αμερικανικούς στόχους στις χώρες του Κόλπου.

8:05 – Wall Street Journal: «Πάγωμα» περιουσιακών στοιχείων η πρώτη απάντηση των Εμιράτων στο Ιράν, στο τραπέζι και κατάσχεση πλοίων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα εξετάζουν το ενδεχόμενο να παγώσουν δισεκατομμύρια δολάρια ιρανικών περιουσιακών στοιχείων που βρίσκονται στην χώρα του Κόλπου, μια κίνηση που θα μπορούσε να περιορίσει την πρόσβαση του Ιράν σε ξένο συνάλλαγμα και στο παγκόσμιο εμπόριο εν μέσω της στρατιωτικής σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Πέμπτη.

Οι αρχές των Εμιράτων εξετάζουν μέτρα που κυμαίνονται από το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων των σκιωδών εταιρειών με έδρα τη χώρα, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη εμπορικών συναλλαγών, έως μια εκτεταμένη χρηματοοικονομική καταστολή των τοπικών ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά χρημάτων εκτός των επίσημων τραπεζικών καναλιών, σύμφωνα με την έκθεση, η οποία επικαλείται αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.

Εάν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποφασίσουν να κινηθούν εναντίον του σκιώδους χρηματοδοτικού δικτύου του Ιράν, ένας βασικός στόχος θα είναι οι λογαριασμοί που συνδέονται με τους Φρουρούς της Επανάστασης, πρόσθεσε η WSJ.

Στο τραπέζει βρίσκεται και κατάσχεση ιρανικών πλοίων, σύμφωνα με το δημοσίευμα που επικαλείται δύο αξιωματούχους που έχουν γνώση των συζητήσεων.

7:44 – Τραμπ σε Φρουρούς της Επανάστασης: Παραδοθείτε ή πεθάνετε

Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε τις στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράν να παραδοθούν ή να αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο», μιλώντας στον Λευκό Οίκο κατά την υποδοχή της Ίντερ Μαϊάμι.



Είπε επίσης ότι είναι «πολύ αργά» για το Ιράν να διαπραγματευτεί και κάλεσε τους διπλωμάτες του σε όλο τον κόσμο να αποστατήσουν και να σταθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας»



«Καλώ για άλλη μια φορά όλα τα μέλη των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, του στρατού και της αστυνομίας να παραδώσουν τα όπλα τους. Τώρα είναι η ώρα να υπερασπιστείτε τον ιρανικό λαό και να βοηθήσετε να ανακτήσετε τη χώρα σας Μετά από όλα αυτά τα χρόνια, θα έχετε την ευκαιρία να ανακτήσετε τη χώρα σας. Αποδεχτείτε την ασυλία, θα σας δώσουμε ασυλία. Θα είστε απόλυτα ασφαλείς με πλήρη ασυλία ή θα αντιμετωπίσετε σίγουρα τον θάνατο, και δεν θέλω να το δω αυτό».



Ο κ. Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει προσεγγίσει τις ΗΠΑ για να «κλείσει μια συμφωνία» με σκοπό τον τερματισμό της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης. «Τηλεφωνούν και λένε “πώς μπορούμε να κλείσουμε μια συμφωνία;”. Εγώ απάντησα “αργήσατε λίγο” και θέλουμε να πολεμήσουμε τώρα περισσότερο από ό,τι αυτοί».



Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ιρανικός ναυτικός στόλος «έχει εξαφανιστεί» και ότι οι ΗΠΑ κατέστρεψαν «24 πλοία σε τρεις ημέρες», προσθέτοντας: «Δεν έχουν αεροπορία, δεν έχουν αεροπορική άμυνα.

7:06 – Μείωση 90% στις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις

Σημαντική μείωση των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων καταγράφεται από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, ενώ οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται με αυξανόμενη ένταση. Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM) ναύαρχος Μπραντ Κούπερ και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζουν ότι οι ΗΠΑ διατηρούν τον πλήρη έλεγχο του ρυθμού των επιχειρήσεων, με τον πόλεμο να μπορεί να διαρκέσει έως και οκτώ εβδομάδες.

06:55 – Βίντεο από την επίθεση του Ιράν στο Μπαχρέιν

Το Ιράν εξαπέλυσε την Πέμπτη επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους στο κύριο διυλιστήριο της εθνικής πετρελαϊκής εταιρείας BAPCO του Μπαχρέιν και σε άλλες κοντινές εγκαταστάσεις υποδομής.

İran'ın, Bahreyn'de ulusal petrol şirketi BAPCO'ya ait ana rafineriye ve yakınındaki diğer altyapı tesislerine balistik füze saldırısı düzenlediği bildirildi



Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı saldırı sonrası çıkan yangın, çevredekiler tarafından kaydedildi pic.twitter.com/qHWvKhxBkB — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) March 5, 2026

06:32 – Τραμπ καλεί τους Κούρδους του Ιράν να επιτεθούν στην Τεχεράνη

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε κουρδικές ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό Κουρδιστάν να επιτεθούν εναντίον του Ιράν, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής. Την ίδια ώρα, το Αζερμπαϊτζάν προειδοποίησε ότι προετοιμάζει αντίποινα μετά από καταγγελίες ότι ιρανικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο του και τραυμάτισαν πολίτες.

06:08 – Aεροπορικές επιδρομές στον Λίβανο

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου αναφέρουν ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές στο νότιο Λίβανο

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Λιβάνου ανέφεραν την Παρασκευή ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές σε αρκετές πόλεις στα νότια της χώρας.

«Εχθρικά πολεμικά αεροσκάφη εξαπέλυσαν νυχτερινές επιδρομές στις πόλεις Σρίφα, Αΐτα αλ-Σάαμπ, Τουλίνε, Σαουάνα και Ματζντάλ Σελμ», μετέδωσε το Πρακτορείο Ειδήσεων (NNA).

Μια ακόμη επιδρομή στόχευσε την ανατολική λιβανέζικη πόλη Ντουρς τα ξημερώματα, ανέφερε το NNA.

5:55 – Νέο κύμα Ισραλινών επιθέσεων

Τα ξημερώματα της Παρασκευής το Ισραήλ εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στοχεύοντας «υποδομές του καθεστώτος» στην ιρανική πρωτεύουσα.

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν ένα μεγάλης κλίμακας «κύμα επιθέσεων εναντίον υποδομών του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην Τεχεράνη», ανέφερε στρατιωτική ανακοίνωση. Η ιρανική κρατική τηλεόραση ανέφερε εκρήξεις σε πολλά μέρη της Τεχεράνης.

Την ίδια ώρα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν IRNA, ανέφερε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης προχώρησαν τα ξημερώματα σε συνδυασμένη επίθεση με πυραύλους και drones στην «καρδιά» του Τελ Αβίβ.

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ιρανική επίθεση έπληξε ένα ξενοδοχεία δυο πολυκατοικίες στην πρωτεύουσα Μανάμα, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί ή απώλειες ανθρώπινων ζωών.

Εν τω μεταξύ το υπουργείο Άμυνας του Κατάρ δήλωσε τα ξημερώματα ότι αποκρούστηκε επίθεση με drone στη βάση Αλ Ουντέιντ, τη μεγαλύτερη των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ενώ η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε τρεις βαλλιστικούς πυραύλουςοι οποίοι είχαν εκτοξευθεί με κατεύθυνση την αεροπορική βάση Πρίγκιπα Σουλτάν.

Ιρανική πυραυλική επίθεση απέκρουσε και το Κουβέιτ. Όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας τα συντρίμμια του αναχαιτισμένου πυραύλου προκάλεσαν μόνο μικρές ζημιές.

Πολλαπλές εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, Ντόχα. Το Μπαχρέιν αναφέρει ότι ιρανικός πύραυλος χτύπησε κρατικό διυλιστήριο πετρελαίου, ενώ υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις κοντά στο αεροδρόμιο του Αμπού Ντάμπι.

Στο στόχαστρο μπήκε σήμερα και το Αζερμπαϊτζάν, που υπέστη ιρανικό πλήγμα στο διεθνές αεροδρόμιό του, με το Ιράν να αρνείται ότι βρίσκεται πίσω από την εν λόγω επίθεση.

Μάλιστα όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν drones χτύπησαν το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln.

05:50 – Επικεφαλής της CENTCOM: Μειώθηκαν κατά 90% οι ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις – Πάνω από 30 πλοία έχει βυθίσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ

Σημαντική μείωση των ιρανικών βαλλιστικών επιθέσεων καταγράφεται από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), ναύαρχο Μπραντ Κούπερ. Όπως δήλωσε σε δημοσιογράφους, οι επιθέσεις με βαλλιστικούς πυραύλους έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με την πρώτη ημέρα της σύγκρουσης.





Ο ναύαρχος, που ηγείται των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ανέφερε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του ιρανικού ναυτικού έχουν ενταθεί σημαντικά.