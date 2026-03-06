Τη στιγμή βομβαρδισμού ενός σχολείου αρρένων στην πόλη Καζβίν στο βόρειο Ιράν, την πρώτη μέρα της κοινής αεροπορικής επιδρομής ΗΠΑ και Ισραήλ, έπιασε κάμερα ασφαλείας του εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αρχών, ένας έφηβος έχασε τη ζωή του κατά τον βομβαρδισμό.

WATCH: CCTV footage of U.S.–Israeli attack near Iran's Qazvin boys' school, resulting in the killing of a teenager on the first day of the war.

Στο μεταξύ, ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα ζήτησε απαντήσεις μετά από την πολύνεκρη επίθεση στο ιρανικό δημοτικό σχολείο θηλέων το περασμένο Σάββατο, καθώς έρευνες των μέσων ενημέρωσης καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιθανότατα υπεύθυνες.

Συγκεκριμένα, την πρώτη ημέρα του πολέμου, το περασμένο Σάββατο, μια επίθεση έπληξε ένα δημοτικό σχολείο στην πόλη Μιναμπ, στο νότιο Ιράν, και σκότωσε τουλάχιστον 150 άτομα, σύμφωνα με ιρανικές αρχές.

Ο επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Βόλκερ Τερκ, καταδίκασε «αυτό το απολύτως τραγικό περιστατικό» και εξέφρασε την ελπίδα οι έρευνες να είναι «άμεσες και να διεξαχθούν με πλήρη διαφάνεια». «Αναμένουμε επίσης να αποδοθούν ευθύνες, διότι είναι προφανές ότι έγιναν λάθη», δηλώνει στους δημοσιογράφους στη Γενεύη.

Ούτε το Ισραήλ ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα κοντά σε περιοχές που ελέγχονται από το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

