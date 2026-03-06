Για τον πιλότο ενός ισραηλινού F-35, η αερομαχία ήταν σχεδόν άνιση. Μπροστά του πετούσε ένα ιρανικό Yak-130, υποηχητικό εκπαιδευτικό αεροσκάφος ρωσικής κατασκευής. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο πύραυλος βρήκε τον στόχο του και το ιρανικό αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το περιστατικό αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα για την πολεμική αεροπορία του Ιράν: μεγάλο μέρος του στόλου της αποτελείται από αεροσκάφη δεκαετιών, που δύσκολα μπορούν να σταθούν απέναντι στα πιο σύγχρονα μαχητικά της Δύσης.

Όπως αποκαλύπτει σε ρεπορτάζ της η Wall Street Journal, πολλά από τα ιρανικά μαχητικά αγοράστηκαν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979 και διατηρούνται σε λειτουργία χάρη σε αυτοσχέδιες λύσεις και σπάνια ανταλλακτικά. Στον στόλο περιλαμβάνονται F-4 Phantom II και F-5, αεροσκάφη που μπήκαν σε υπηρεσία τη δεκαετία του 1960 και έχουν πάψει να παράγονται εδώ και δεκαετίες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων επιχειρήσεων, ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν τέτοια αεροσκάφη στο έδαφος, ενώ άλλα καταρρίφθηκαν στον αέρα. Παρόμοια τύχη είχαν και ρωσικής κατασκευής βομβαρδιστικά Sukhoi Su-24, δύο από τα οποία καταρρίφθηκαν από την αεροπορία του Κατάρ όταν πλησίασαν στον Περσικό Κόλπο.

Η στρατηγική αδυναμία της Τεχεράνης

Η παλαιότητα και οι τεχνικές αδυναμίες της ιρανικής αεροπορίας θεωρούνται ένα από τα μεγαλύτερα στρατηγικά μειονεκτήματα της χώρας. Πριν ακόμη ξεσπάσει ο πόλεμος, πολλά από τα αεροσκάφη υπέστησαν ατυχήματα ακόμη και σε ασκήσεις.

Αντίθετα, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιχειρούν με σύγχρονα μαχητικά όπως τα F-35 και F-15, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει χιλιάδες αεροπορικές επιδρομές και αποκτήσει κυριαρχία στους ουρανούς μεγάλου μέρους του Ιράν.

Στροφή σε πυραύλους και drones

Η αδυναμία στον αέρα είναι και ο λόγος που η Τεχεράνη επένδυσε επί δεκαετίες σε βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Αυτά αποτελούν πλέον το βασικό εργαλείο της για να πλήξει στόχους στην περιοχή, από τον Περσικό Κόλπο έως την Ανατολική Μεσόγειο.

Ωστόσο, ακόμη και με αυτές τις επιθέσεις, το Ιράν δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να ανακόψει τις αεροπορικές επιχειρήσεις των αντιπάλων του. Η σύγκρουση αποκαλύπτει έτσι μια σκληρή πραγματικότητα: στον αέρα, η ισορροπία δυνάμεων είναι συντριπτικά εις βάρος της Τεχεράνης.

naftemporiki.gr