Την καταστροφή υπόγειου καταφυγίου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, σε επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης στην Tεχεράνη ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η Israeli Air Force χρησιμοποίησε περίπου 50 μαχητικά αεροσκάφη, τα οποία έριξαν περίπου 100 βόμβες στο υπόγειο καταφύγιο. Το καταφύγιο φέρεται να βρισκόταν κάτω από το λεγόμενο «συγκρότημα ηγεσίας» του Ιράν στην Τεχεράνη.

Όπως αναφέρεται, το συγκεκριμένο συγκρότημα εκτεινόταν σε αρκετούς δρόμους και περιλάμβανε πολλαπλά σημεία εισόδου, καθώς και χώρους συναντήσεων για ανώτατα στελέχη του ιρανικού καθεστώτος.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι «το υπόγειο καταφύγιο είχε κατασκευαστεί κάτω από το συγκρότημα και αποτελούσε ασφαλές εναλλακτικό κέντρο για τη διαχείριση του πολέμου από τον ηγέτη, ο οποίος εξαλείφθηκε πριν προλάβει να το χρησιμοποιήσει».

בלב טהרן: צה"ל השמיד את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח'אמנהאי שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של המשטר



כ-50 מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו הבוקר בהכוונה מדויקת של אמ"ן ובשיתוף אמ"ץ, את הבונקר התת-קרקעי של עלי ח'אמנהאי, שהוקם מתחת למתחם ההנהגה של משטר הטרור האיראני בלב טהרן.



לכל הפרטים… pic.twitter.com/EWg4mPZDEI — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) March 6, 2026

Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ το Σάββατο, «το συγκρότημα συνέχισε να χρησιμοποιείται από ανώτατα μέλη του ιρανικού καθεστώτος», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Η Μονάδα 8200 και η Μονάδα 9900 της Διεύθυνσης Στρατιωτικών Πληροφοριών, οι οποίες αναλαμβάνουν τις αποστολές σημάτων και οπτικών πληροφοριών αντίστοιχα, είχαν χαρτογραφήσει την περιοχή σε βάθος χρόνου, επιτρέποντας την ακριβή εκτέλεση της επίθεσης, σύμφωνα με την Ιαπωνική Άμυνα.

Οι IDF έχουν πλήξει αρκετές φορές θέσεις στο συγκρότημα ηγεσίας του Ιράν στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, που μαίνεται από το περασμένο Σάββατο. Στην πρώτη επίθεση που πραγματοποιήθηκε, ο ισραηλινός στρατός έπληξε και σκότωσε τον Χαμενεΐ. Μια άλλη επίθεση σε κοντινό κτίριο σκότωσε οκτώ κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους. Την Τρίτη, η Ισραηλινή Άμυνα ανακοίνωσε ότι είχε πλήξει αρκετές θέσεις στο συγκρότημα, περιλαμβανομένων του προεδρικού γραφείου του Ιράν και της έδρας της Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας.

