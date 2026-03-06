Η αποστολή χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράν θα αποτελούσε «χάσιμο χρόνου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο NBC News, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση δεν θα είχε νόημα.

«Αυτό είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ότι τυχόν αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος θα απέβαινε σε «καταστροφή» για την Ουάσιγκτον, ο κ. Τραμπ αντέταξε πως πρόκειται για «άχρηστο σχόλιο».

Νωρίτερα, ο κ. Αραγτσί είπε –επίσης στο NBC News– ότι η Τεχεράνη έχει προετοιμαστεί «για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για απόβαση».

«Τους περιμένουμε (σ.σ. τους εχθρούς). Είμαστε βέβαιοι πως θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε και ότι θα πρόκειται για καταστροφή γι’ αυτούς», τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ.

