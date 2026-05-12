Η SPL Audit Cyprus, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των ελεγκτικών, λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κυπριακή αγορά, εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η διάκριση αυτή βασίζεται στην ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση των εργαζομένων της εταιρείας, αποτυπώνοντας την εμπειρία τους στον εργασιακό χώρο, καθώς και το επίπεδο εμπιστοσύνης, υπερηφάνειας και συνεργασίας που επικρατεί εντός του οργανισμού.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work®, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η συγκεκριμένη διάκριση, σε έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό κλάδο όπως αυτός των ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών, αποτελεί απόδειξη της δέσμευσης της SPL Audit Cyprus στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την επαγγελματική ικανοποίηση, την ευημερία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Η αναγνώριση αυτή επιβεβαιώνει και επιβραβεύει την επιτυχία της εταιρείας και ενισχύει τη δημόσια εικόνα της, προσφέροντάς της σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην προσέλκυση ταλαντούχων επαγγελματιών.»

Εκ μέρους της SPL Audit Cyprus, ο κύριος Ανδρέας Γεωργίου, Managing Director δήλωσε: «Η πιστοποίηση ως Great Place to Work® αποτελεί για εμάς μια ιδιαίτερα σημαντική αναγνώριση, καθώς αντικατοπτρίζει την άποψη των ίδιων των ανθρώπων μας. Στη SPL Audit Cyprus επενδύουμε συστηματικά στη δημιουργία ενός σύγχρονου και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η εμπιστοσύνη, η συνεργασία και ο σεβασμός αποτελούν βασικές αξίες της καθημερινότητάς μας.

Η διάκριση αυτή μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με την ίδια αφοσίωση, ενισχύοντας περαιτέρω τις πρακτικές μας που προάγουν την επαγγελματική ανάπτυξη, την ευημερία και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαμόρφωση ενός οργανισμού που εμπνέει, εξελίσσει και στηρίζει τους ανθρώπους του, αναγνωρίζοντας ότι αυτοί αποτελούν τον πυρήνα της επιτυχίας μας.»