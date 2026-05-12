Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ενεργοποίηση προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την πρωτογενή παραγωγή αλιευτικών και υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές επιπτώσεις της κρίσης στην Μέση Ανατολή και της εκρηκτικής αύξησης των τιμών των καυσίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανακοίνωση έγινε από τον αρμόδιο επίτροπο, Κώστα Καδή, ο οποίος απάντησε σε σχετική ερώτηση των ευρωβουλευτών της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ερώτηση είχε κατατεθεί από τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, και αφορούσε τις επιπτώσεις που προκαλεί στην ευρωπαϊκή αλιεία η αύξηση των τιμών των καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ο κ. Καδής διαβεβαίωσε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και προβλέπει συνεχώς τις πιθανές επιπτώσεις της κατάστασης. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν υπάρχουν άμεσοι κίνδυνοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού στην ΕΕ, αλλά υπογράμμισε ότι η κατάσταση έχει ήδη σοβαρές οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες για τον τομέα της αλιείας και για την πρωτογενή γεωργική παραγωγή στην Ευρώπη.

Αναφορικά με τα μέτρα στήριξης, ο κ. Καδής αναφέρθηκε στο άρθρο 26 παράγραφος 2 του Κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (ΕΤΘΑΥ), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή έχει ενεργοποιήσει μηχανισμό στήριξης για τα κράτη μέλη σε περίπτωση έκτακτων περιστάσεων που προκαλούν σημαντική διατάραξη των αγορών. Η Κομισιόν καλεί τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν στις διαδικασίες για την παροχή ενισχύσεων μέσω των εθνικών προγραμμάτων του ΕΤΘΑΥ.

Επιπλέον, ο κ. Καδής επισήμανε ότι η Επιτροπή γνωρίζει ότι η κατάσταση μπορεί να απαιτήσει την υπέρβαση του ΕΤΘΑΥ για την παροχή στήριξης με αποτελεσματικότερο τρόπο, προκειμένου να υποστηριχθούν οι επιχειρήσεις που πλήττονται άμεσα από την κρίση. Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν έχει εγκρίνει νέο προσωρινό πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο θα επιτρέπει τη χορήγηση ενισχύσεων για την πρωτογενή παραγωγή αλιευτικών προϊόντων και υδατοκαλλιέργειας. Τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν αυτό το νέο πλαίσιο κρίσης, επιπλέον των τυποποιημένων κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της αλιείας.

Η Κομισιόν πρότεινε επίσης την πρωτοβουλία AccelerateEU, η οποία στοχεύει στην αμβλυνση των επιπτώσεων της κρίσης για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Υπογραμμίζοντας τη σημασία της ενεργειακής μετάβασης και των βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων για την ανθεκτικότητα του τομέα της αλιείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισήμανε ότι η στήριξη του τομέα της αλιείας πρέπει να συνδυάζεται με την προώθηση της βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ