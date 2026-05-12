Το χαρτοφυλάκιο της Τράπεζας Κύπρου περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα δανείων για ιδιώτες και επιχειρήσεις και επιπλέον καταγράφεται σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο 1,1%.

Tο 43% του δανειακού χαρτοφυλακίου τιμολογείται με βάση το επιτόκιο Euribor και αυτό σημαίνει ότι επηρεάζεται από τα κυμαινόμενα επιτόκια της Ευρωζώνης, τα οποία παρουσιάζουν τάσεις σταθεροποίησης ή ελαφράς αποκλιμάκωσης.

Το 20% του δανειακού χαρτοφυλακίου του συγκροτήματος συνδέεται με το βασικό επιτόκιο της τράπεζας, το οποίο αποτελεί φυσική αντιστάθμιση (natural hedge) του κόστους των καταθέσεων προθεσμίας των νοικοκυριών. Επίσης, σύμφωνα με τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων, το 11% του συνόλου του δανειακού χαρτοφυλακίου του συγκροτήματος αποτελείται από δάνεια με σταθερά επιτόκια.

Τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Τράπεζα Κύπρου δείχνουν ότι κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026 ο νέος δανεισμός παρέμεινε σε ψηλά επίπεδα, ύψους €829 εκατ., σε σύγκριση με €762 εκατ. κατά το δ’ τρίμηνο 2025 και €842 εκατ. κατά το α’ τρίμηνο 2025), αυξημένος κατά 9% σε τριμηνιαία βάση και μειωμένος κατά 2% σε ετήσια βάση.

Ο νέος δανεισμός που δόθηκε κατά το α’ τρίμηνο 2026 αποτελείτο από δάνεια σε μεγάλες επιχειρήσεις, ύψους €345 εκατ., δάνεια σε ιδιώτες (λιανικής τραπεζικής) ύψους €230 εκατ. (εκ των οποίων στεγαστικά δάνεια ύψους €135 εκατ.), δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους €76 εκατ. και δάνεια στον τομέα διεθνών εργασιών ύψους €178 εκατ.

Το πλεόνασμα ρευστότητας στον Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας του Συγκροτήματος στις 31 Μαρτίου 2026 ανήλθε σε €8.9 δισ. (σε σύγκριση €9.2 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και €8.2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2025), μειωμένο κατά 4% σε τριμηνιαία βάση, αντικατοπτρίζοντας κυρίως τη διοχέτευση της ρευστότητας προς δάνεια).

Οι συνολικές καταθέσεις πελατών του συγκροτήματος ανήλθαν σε €22,2 δισ. στις 31 Μαρτίου 2026 (σε σύγκριση με €22,18 δισ. στις 31 Δεκεμβρίου 2025 και €20,70 δισ. στις 31 Μαρτίου 2025, αυξημένες κατά 8% σε ετήσια βάση και στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση.

Εξαγορές και επενδύσεις

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου Πανίκος Νικολάου, παρουσιάζοντας χθες τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2026 -κέρδη €121 εκατ.- αναφέρθηκε στις εξελίξεις σχετικά με την εξαγορά της cdb Bank, την επένδυση στη Wealthyhood και το άνοιγμα της Τράπεζας Κύπρου στην αγορά της Ινδίας. Για την εξαγορά της cdb σημείωσε πως οι διαδικασίες προχωρούν κανονικά και μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν ολοκληρωθεί και θα ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις από την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού. Όσον αφορά την επένδυση στην πλατφόρμα Wealthyhood, επεσήμανε πως αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται νέα εφαρμογή app, μέσω της οποίας θα μπορούν να συμμετέχουν οι πελάτες της τράπεζας, εκτιμώντας ότι αυτή θα είναι έτοιμη εντός Ιουνίου. Για το άνοιγμα γραφείου στην Ινδία, είπε ότι η Τράπεζα Κύπρου έχει υποβάλει αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου για παραχώρηση άδειας για άνοιγμα γραφείου αντιπροσωπείας στην Ινδία και μόλις ληφθεί η έγκριση θα υποβληθεί αίτηση στην Κεντρική Τράπεζα της Ινδίας. Η διαδικασία θα διαρκέσει περίπου 12 με 18 μήνες.