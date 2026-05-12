Ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβαίνει αυτή την εβδομάδα στο Πεκίνο έχοντας στο πλευρό του μια εντυπωσιακή αποστολή κορυφαίων Αμερικανών επιχειρηματιών, σε μια κίνηση που αναδεικνύει το βάθος – αλλά και την πολυπλοκότητα – των οικονομικών δεσμών ΗΠΑ και Κίνας, ακόμη και εν μέσω εμπορικών και γεωπολιτικών εντάσεων.

Σύμφωνα με αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, στην αποστολή θα συμμετάσχουν μεταξύ άλλων ο επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ, ο CEO της Apple, Τιμ Κουκ, ο επικεφαλής της BlackRock, Λάρι Φινκ, καθώς και ο CEO της Boeing, Κέλι Όρτμπεργκ.

Μαζί τους θα βρεθούν επίσης μερικά από τα πιο ισχυρά ονόματα της αμερικανικής επιχειρηματικής και χρηματοπιστωτικής ελίτ: ο Στίβεν Σβάρτσμαν της Blackstone, η Τζέιν Φρέιζερ της Citigroup, ο Ντέιβιντ Σόλομον της Goldman Sachs, ο Μάικλ Μίεμπαχ της Mastercard, ο Ράιαν ΜακΙνέρνεϊ της Visa, ο Κριστιάνο Άμον της Qualcomm και ο Σαντζάι Μεχρότρα της Micron Technology.

Στην αποστολή συμμετέχουν ακόμη στελέχη της Meta, της GE Aerospace, της Illumina, της Coherent και της Cargill.

Η οικονομία στο επίκεντρο της συνάντησης Τραμπ – Σι

Η παρουσία τόσο ισχυρών CEOs υπογραμμίζει τη βαρύτητα που αποδίδει ο Τραμπ στην οικονομική διάσταση της συνάντησής του με τον Σι Τζινπίνγκ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη δηλώσει ότι επιδιώκει να επιστρέψει από το Πεκίνο με μια σειρά εμπορικών συμφωνιών και δεσμεύσεων αγορών από την κινεζική πλευρά, σε μια προσπάθεια να σταθεροποιήσει τις σχέσεις των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου μετά από εβδομάδες έντονης αντιπαράθεσης.

Στην ατζέντα της συνόδου αναμένεται να κυριαρχήσουν το εμπόριο, οι δασμοί, η τεχνητή νοημοσύνη, οι περιορισμοί στις εξαγωγές προηγμένων τεχνολογιών, η Ταϊβάν αλλά και ο πόλεμος με το Ιράν.

Ηχηρές απουσίες

Αίσθηση προκαλεί πάντως η απουσία του CEO της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, δεδομένου ότι η εταιρεία βρίσκεται στο επίκεντρο της μάχης ΗΠΑ – Κίνας για τα προηγμένα chips και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ο ίδιος είχε δηλώσει πρόσφατα στο CNBC ότι θα θεωρούσε «μεγάλη τιμή» να εκπροσωπήσει τις ΗΠΑ αν προσκληθεί, προσθέτοντας όμως ότι «ο πρόεδρος θα ανακοινώσει ό,τι αποφασίσει».

Εκτός λίστας έμειναν επίσης εταιρείες με τεράστια έκθεση στην κινεζική αγορά, όπως η Alphabet, η Disney και η General Motors.

«Ο κόσμος χρειάζεται αυτή τη συνεννόηση»

Η CEO της Citigroup, Τζέιν Φρέιζερ, έδωσε το στίγμα του επιχειρηματικού κόσμου ενόψει της συνόδου, δηλώνοντας στο CNBC ότι «είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάλογος» μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων.

«Όλοι χρειαζόμαστε αυτή τη συνεννόηση», σημείωσε χαρακτηριστικά. Πίσω από τη διπλωματική διατύπωση, ωστόσο, βρίσκεται η αγωνία των αμερικανικών πολυεθνικών να αποφευχθεί μια νέα περίοδος πλήρους οικονομικής αποσύνδεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου.

Για πολλές από τις εταιρείες που θα καθίσουν στο τραπέζι δίπλα στον Τραμπ, η Κίνα παραμένει ταυτόχρονα τεράστια αγορά, κρίσιμος κόμβος παραγωγής και στρατηγικός κίνδυνος.

