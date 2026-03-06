Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ενθάρρυνε κουρδικές ένοπλες ομάδες που δραστηριοποιούνται στο Ιρακινό Κουρδιστάν να επιτεθούν εναντίον του Ιράν, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή επεκτείνεται και σε άλλες χώρες της περιοχής. Την ίδια ώρα, το Αζερμπαϊτζάν προειδοποίησε ότι προετοιμάζει αντίποινα μετά από καταγγελίες ότι ιρανικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο του και τραυμάτισαν πολίτες.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ξεκίνησε «ευρείας κλίμακας» επιθέσεις εναντίον υποδομών στην Τεχεράνη, ενώ ιρανικοί βομβαρδισμοί έπληξαν εκ νέου πόλεις του Κόλπου. Ο πόλεμος, που διανύει την έβδομη ημέρα του, έχει ήδη επεκταθεί πέρα από το Ισραήλ και το Ιράν, επηρεάζοντας κράτη όπως η Κύπρος, η Τουρκία και το Αζερμπαϊτζάν, ενώ στρατιωτικές επιχειρήσεις καταγράφηκαν και στον Ινδικό Ωκεανό, ανοικτά της Σρι Λάνκα, όπου αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο.

Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο Reuters, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα υποστήριζε ενδεχόμενη στρατιωτική δράση από Ιρανούς Κούρδους. «Νομίζω ότι είναι θαυμάσιο αν θέλουν να το κάνουν, θα ήμουν υπέρ», είπε. Πηγές με γνώση των επαφών ανέφεραν ότι κουρδικές ένοπλες οργανώσεις που δραστηριοποιούνται κατά μήκος των συνόρων Ιράν-Ιράκ έχουν συζητήσει τις τελευταίες ημέρες με τις Ηνωμένες Πολιτείες το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον ιρανικών δυνάμεων ασφαλείας στη δυτική πλευρά της χώρας.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι ο συνασπισμός κουρδικών οργανώσεων που εδρεύει στο Ιρακινό Κουρδιστάν έχει ήδη προετοιμαστεί για πιθανές επιχειρήσεις με στόχο την αποδυνάμωση των ιρανικών στρατιωτικών δυνατοτήτων, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ συνεχίζουν να πλήττουν στόχους στο Ιράν με πυραύλους και αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η Ουάσιγκτον θα πρέπει να έχει ρόλο στην επιλογή της επόμενης ηγεσίας του Ιράν μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε σε αεροπορικές επιδρομές την περασμένη εβδομάδα. «Θα πρέπει να επιλέξουμε αυτό το πρόσωπο μαζί με το Ιράν. Θα πρέπει να το επιλέξουμε», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί στόχοι των ΗΠΑ δεν έχουν διευρυνθεί, παρά τις δηλώσεις του Τραμπ. «Δεν υπάρχει επέκταση των στόχων μας. Γνωρίζουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να πετύχουμε», είπε.

Η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, με την κωδική ονομασία Operation Epic Fury, στοχεύει – σύμφωνα με το Πεντάγωνο – στην καταστροφή των ιρανικών επιθετικών πυραύλων, των εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων και μέρους του ναυτικού της χώρας, αποτρέποντας παράλληλα την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την Τεχεράνη.

Ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει μέχρι στιγμής τουλάχιστον 30 ιρανικά πλοία, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου πλοίου μεταφοράς drones, ενώ βομβαρδιστικά B-2 εξαπέλυσαν δεκάδες βόμβες διάτρησης 2.000 λιβρών εναντίον υπόγειων εκτοξευτών βαλλιστικών πυραύλων και εγκαταστάσεων παραγωγής πυραύλων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ιρανικές βαλλιστικές επιθέσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 90% από την πρώτη ημέρα του πολέμου, ενώ οι επιθέσεις με drones έχουν μειωθεί κατά 83%.

Την ίδια ώρα, το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ότι εξετάζει αντίποινα μετά από καταγγελίες ότι τέσσερα ιρανικά drones παραβίασαν τον εναέριο χώρο του και τραυμάτισαν τέσσερις ανθρώπους στον θύλακα Ναχιτσεβάν. Ο πρόεδρος Ιλχάμ Αλίεφ δήλωσε ότι η χώρα του «δεν θα ανεχθεί αυτή την απρόκλητη πράξη τρομοκρατίας και επιθετικότητας», ενώ το Ιράν αρνήθηκε ότι στόχευσε τη γειτονική χώρα.

Παράλληλα, η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο προειδοποίησε τους Ισραηλινούς κατοίκους να εγκαταλείψουν περιοχές σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από τα σύνορα των δύο χωρών, προειδοποιώντας ότι οι ισραηλινές επιθέσεις δεν θα μείνουν αναπάντητες.

Σύμφωνα με την Ιρανική Ερυθρά Ημισέληνο, τουλάχιστον 1.230 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη των εχθροπραξιών, ενώ στο Λίβανο οι νεκροί ανέρχονται σε 77, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας.