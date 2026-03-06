Στην τελετή επιστροφής των σορών των έξι πρώτων Αμερικανών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον πόλεμο κατά του Ιράν θα παραστεί το Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως διευκρίνισε σήμερα ο Λευκός Οίκος.

Η αμερικανική προεδρία είχε ανακοινώσει την Τετάρτη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθετο να παραστεί στην «επίσημη μεταφορά» αυτών των έξι στρατιωτικών, πέντε ανδρών και μιας γυναίκας, που σκοτώθηκαν την Κυριακή σε πλήγμα με ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατά αμερικανικής στρατιωτικής θέσης στο Πορτ Σουάιμπα, στο Κουβέιτ, αλλά η ημερομηνία δεν είχε οριστεί ακόμη.

«Αύριο (Σάββατο, ο πρόεδρος) θα μεταβεί στη στρατιωτική βάση του Ντόβερ για να παραστεί στην επίσημη μεταφορά των σορών των έξι στρατιωτικών που σκοτώθηκαν στην πρώτη ομοβροντία που εξαπέλυσε το Ιράν κατά των δυνάμεών μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, αναφερόμενη στη βάση στο Ντέλαγουερ, στις ανατολικές ΗΠΑ, όπου είθισται να επαναπατρίζονται οι σοροί των πεσόντων στο εξωτερικό Αμερικανών στρατιωτικών.

Πολύ λιτό τελετουργικό

Mε απόλυτη ακρίβεια έχει οργανωθεί το πολύ λιτό τελετουργικό, κατά τη διάρκεια του οποίου μια προς μια οι σοροί μεταφέρονται από μεταγωγικό αεροσκάφος της πολεμικής αεροπορίας σε όχημα υπό το βλέμμα των παρόντων επισήμων που παρακολουθούν ακίνητοι και σιωπηλοί.

Ο αμερικανικός στρατός χρησιμοποιεί μάλιστα συγκεκριμένο λεξιλόγιο, κάνοντας λόγο για «επίσημη μεταφορά» και όχι για «τελετή», αποφεύγοντας να χρησιμοποιήσει τη λέξη «φέρετρο».

Φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές

Ωστόσο πίσω από τη στρατιωτική αυστηρότητα, κυριαρχούν ιδιαίτερα φορτισμένες συναισθηματικά στιγμές καθώς οι οικογένειες βλέπουν, για πρώτη φορά, τα φέρετρα μέσα στα οποία είναι οι δικοί τους άνθρωποι.

Οι έξι στρατιωτικοί που σκοτώθηκαν την επομένη της έναρξης του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν ήταν έφεδροι που είχαν σταλεί στο Κουβέιτ, και υπάγονταν στην 103η διοίκηση υποστήριξης με έδρα το Ντε Μόιν της Αϊόβα, σύμφωνα με το Πεντάγωνο.

