Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν παρά μόνο σε περίπτωση «άνευ όρων παράδοσης».

Σε ανάρτησή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι, μετά από μια τέτοια εξέλιξη και την επιλογή «ενός ή περισσότερων μεγάλων και αποδεκτών ηγετών», ο ίδιος μαζί με συμμάχους και εταίρους των ΗΠΑ θα εργαστούν για την ανοικοδόμηση της χώρας.

Όπως ανέφερε, στόχος θα είναι η αποκατάσταση της οικονομίας του Ιράν και η ενίσχυση της ισχύος του, ώστε – όπως σημείωσε – να γίνει «οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και ισχυρότερο από ποτέ».

Ο Τραμπ κατέληξε υποστηρίζοντας ότι το Ιράν «θα έχει ένα μεγάλο μέλλον», χρησιμοποιώντας μάλιστα το σύνθημα «Να κάνουμε το Ιράν ξανά μεγάλο (MIGA)».