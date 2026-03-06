Πληροφορίες ότι η Ρωσία παρέχει στο Ιράν δεδομένα για αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη Μέση Ανατολή μεταδίδει η Washington Post, επικαλούμενη τρεις αξιωματούχους που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας. Αν οι αναφορές επιβεβαιωθούν, η εξέλιξη αποκαλύπτει μια έμμεση εμπλοκή της Μόσχας στον πόλεμο στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Μόσχα φέρεται να έχει μεταβιβάσει στο Ιράν στοιχεία για θέσεις αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, όπως πολεμικά πλοία και αεροσκάφη, από την έναρξη των εχθροπραξιών το Σάββατο. Οι αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι πληροφορίες αυτές αφορούν τη διάταξη αμερικανικών δυνάμεων και πιθανές ευάλωτες υποδομές.

Η βοήθεια της Ρωσίας προς το Ιράν, η οποία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως, θεωρείται από δυτικούς αναλυτές ένδειξη ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποκτά ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση.

Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και η CIA αρνήθηκαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη ρωσική υποστήριξη. Σε επίσημες δηλώσεις της, η Ρωσία έχει ζητήσει τον τερματισμό των συγκρούσεων, χαρακτηρίζοντας τον πόλεμο «απρόκλητη ένοπλη επίθεση».

Περιορισμένες δυνατότητες εντοπισμού αμερικανικών δυνάμεων

Κατά τους αξιωματούχους που επικαλείται η εφημερίδα, η ικανότητα του Ιράν να εντοπίζει τις αμερικανικές δυνάμεις έχει μειωθεί σημαντικά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Παρά τους περιορισμούς αυτούς, η Τεχεράνη έχει εξαπολύσει χιλιάδες επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων, διπλωματικών αποστολών και πολιτικών στόχων. Παράλληλα, η κοινή αμερικανοϊσραηλινή εκστρατεία έχει πλήξει περισσότερους από 2.000 στόχους στο ιρανικό έδαφος.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ιρανικές επιθέσεις επικεντρώνονται σε στρατηγικές υποδομές διοίκησης και ελέγχου, καθώς και σε συστήματα ραντάρ. Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονται και προσωρινές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως βάση στο Κουβέιτ όπου σκοτώθηκαν έξι Αμερικανοί στρατιώτες.

Σύμφωνα με την Ντάρα Μάσικοτ, ειδικό στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις στο Carnegie Endowment for International Peace, οι επιθέσεις παρουσιάζουν υψηλό βαθμό ακρίβειας. Όπως δήλωσε, «οι Ιρανοί πραγματοποιούν πολύ ακριβή πλήγματα σε ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης και συστήματα μακρού ορίζοντα, στοχεύοντας κυρίως τις δομές διοίκησης και ελέγχου».

Η Ρωσία, η οποία διαθέτει προηγμένες δορυφορικές δυνατότητες και στρατιωτική εμπειρία από τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρείται ότι μπορεί να προσφέρει κρίσιμες πληροφορίες στο Ιράν. Η Τεχεράνη δεν διαθέτει εκτεταμένο δικό της δορυφορικό δίκτυο, γεγονός που περιορίζει τις δυνατότητές της για ανεξάρτητη επιτήρηση.

Πιθανά οφέλη για τη Μόσχα

Η Washington Post έχει αναφέρει ότι το Κρεμλίνο ενδέχεται να βλέπει στρατηγικά οφέλη σε έναν παρατεταμένο πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πιθανή αύξηση των εσόδων από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς και η δημιουργία μιας μεγάλης διεθνούς κρίσης που θα μπορούσε να αποσπάσει την προσοχή της Ουάσινγκτον και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Παρά τις εκτιμήσεις αυτές, το Κρεμλίνο έχει δηλώσει δημοσίως ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή δεν αποτελεί δική του υπόθεση, τονίζοντας ότι η Ουκρανία παραμένει η κύρια στρατηγική προτεραιότητα της Ρωσίας.

