Πυρά κατά των αρμοδίων αρχών, εξαπέλυσε ο Μακάριος Δρουσιώτης αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην υπό διερεύνηση υπόθεση της «Σάντη». Μέσω μίας εκτενούς ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δρουσιώτης υποστηρίζει ότι οι καταγγελίες έκλεισαν με βιαστικές διαδικασίες, χωρίς να διεξαχθεί σε βάθος έρευνα.

Όπως υποστηρίζει, δεν υπήρξε διορισμός ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη», ενώ οι εκθέσεις της Europol και του FBI αναμένονται ακόμα. Στο μεταξύ, το πόρισμα των ανακριτών για την υπόθεση έχει παραδοθεί στον Υπουργό Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, ο οποίος αναμένεται να ενημερώσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι από την αρχή, η έρευνα της Αστυνομίας είχε ως στόχο να διαψεύσει τα γεγονότα και όχι να ερευνήσει την υπόθεση. Παράλληλα, χαρακτηρίζει τα ευρήματα της Αστυνομίας «επιφανειακά και γελοία».

Αυτούσια η ανάρτηση του:

«Ο Σάββας με τον Γιώργο τα κανόνισαν»

Προεδρικό, Νομική Υπηρεσία και Αστυνομία έκλεισαν με συνοπτικές διαδικασίες τις καταγγελίες μου για την υπόθεση “Σάντη”. Από την πρώτη μέρα είχα προβλέψει ότι ο σκοπός της έρευνας ήταν να διαψεύσει και όχι να ερευνήσει. Ανέφερα ακόμη ότι η επίκληση στη Europol και η πρόσκληση στο FBI ήταν επικοινωνιακά τεχνάσματα. Οι εξελίξεις με έχουν δικαιώσει. Χωρίς αποτελέσματα από τη Europol, χωρίς ουσιαστική συνδρομή από το FBI, και προπάντων χωρίς καμιά ουσιαστική έρευνα επί της ουσίας και επί των γεγονότων, ένας φάκελος που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της επιχείρησης συγκάλυψης παραπέμπεται στη Νομική Υπηρεσία, τη καταβόθρα των σκανδάλων, για να κριθεί από τους άμεσα εμπλεκόμενους. Η αστυνομία φρόντιζε να διαρρέει καθημερινά τα αποτελέσματα της «έρευνας» της μέσω του Τύπου. Σήμερα, ο Μ. Χατζηβασίλης μας ενημέρωσε ότι η επιχείρηση συγκάλυψη ολοκληρώθηκε και μας ενημέρωσε για τα αποτελέσματα.

Τα “ευρήματα” της αστυνομίας είναι από επιφανειακά έως και γελοία. Μπορώ να τα αποδημήσω ένα προς ένα. Περιορίζομαι σε ένα ενδεικτικό παράδειγμα: «Οι ισχυρισμοί για εξαγορά της σιωπής της [«Σάντη»] δεν επιβεβαιώθηκαν μετά και το άνοιγμα των τραπεζικών της λογαριασμών», αναφέρει ο Φιλελεύθερος. Σύμφωνα με τα μηνύματα, τις σχετικές διευθετήσεις φαίνεται να έκανε ο εξ Ελλάδος Κώστας Παρλαβάντζας, ενώ ο Χριστοδούλου συμβούλευσε τη «Σάντη» πως να τα διαχειριστεί: «Σου το λέω ξανά, μην διανοηθείς να κάνεις ούτε και ένα σεντ κατάθεση. Θα μας πάρουν μυρωδιά».

Η αστυνομία, αντί να διερευνήσει την ουσία, έλεγξε μας λένε το λογαριασμό της «Σάντη», δεν βρήκε καταθέσεις και «τεκμηρίωσε» ότι τα μηνύματα είναι πλαστά. Καμιά πειστική απάντηση δεν δόθηκε ως προς το ποιος τα κατασκεύασε, με ποια τεχνολογία, ποιο εξοπλισμό, και κυρίως που βρήκε τις πληροφορίες οι οποίες δεν ήταν ανευρέσιμες στο διαδίκτυο. Καμία αναφορά σε κάποιο κίνητρο πέραν της δήθεν εμμονής της «Σαντης» με τον Δικαστή. Πως και γιατί αναφέρθηκε στον Παρλαβάντζα που είναι υπαρκτό πρόσωπο με υπαρκτό τηλεφωνικό αριθμό, σε αυτή τη… μυθοπλασία.

Η FOCUS και το Κράτος Μαφία

Ο ισχυρισμός ότι τα μηνύματα είναι πλαστά και δεν αξίζουν αληθινής διερεύνησης καταρρίπτεται από σειρά μηνυμάτων τα οποία έχω δημοσιοποιήσει και αφορούν την υπόθεση FOCUS. Δεν είναι παρά εύλογη η υπόνοια ότι η διαδικασία αθώωσης των κατηγορουμένων στην πολύκροτη αυτή υπόθεση ήταν μολυσμένη.

Μιλάμε για τη λεηλασία της Λαϊκής Τράπεζας και συγκεκριμένα για την υπεξαίρεση 680 εκατομμυρίων. Ως αποτέλεσμα της χρεωκοπίας της Λαϊκής έκλεισαν σπίτια, διαλύθηκαν επιχειρήσεις, χάθηκαν καταθέσεις πολιτών, αλλά αυτό το κράτος δεν καταδίκασε ούτε και έναν υπαίτιο.

Στη μόνη υπόθεση που πήγε στο δικαστήριο τους άφησαν και έφυγαν χωρίς καν έφεση. Και όπως μαθαίνω τώρα ο Μ. Ζολώτας έχει μηνύσει την Κυπριακή Δημοκρατία και ζητεί αποζημιώσεις για την ταλαιπωρία! Γιατί όχι, μετά από όσα είδαμε χτες με τους τραγικούς χειρισμούς της Νομικής Υπηρεσίας σε πολύκροτη ποινική υπόθεση.

Αναφερόμενος στην οριστική αθώωση των κατηγορουμένων της FOCUS, ο Μ. Χριστοδούλου γράφει σε «πλαστό» μήνυμα του: «ο Σάββας με τον Γιώργο το κανόνισαν». Ο φάκελος της υπόθεσης παραδίδεται μας λένε στα χέρια αυτών που τότε «τα κανόνισαν». Μόνο σ’ ένα κράτος που έχουν ισοπεδωθεί οι θεσμοί, οι εμπλεκόμενοι θα αποφασίσουν για τους εαυτούς τους.

Το ζήτημα της FOCUS ερευνήθηκε και από την Ανεξάρτητη Αρχή Κατά της Διαφθοράς. Μια διαδικασία που κράτησε δύο χρόνια, αξιοσέβαστη με εξαίρετους νομικούς με αφοσίωση, ζήλο και προπάντων επαγγελματισμό σε συνθήκες απόλυτης εχεμύθειας. Ο αρχηγός της αστυνομίας Θ. Αρανούτης γνωρίζει την αλήθεια διότι ήταν μέλος της ανακριτικής ομάδας της αστυνομίας. Πριν αποφασίσει να μην διερευνήσει τα όσα αναφέρονται στα μηνύματα για τη FOCUS, και πριν βάλει την υπογραφή του κάτω από αυτό το «πόρισμα», όφειλε να ζητήσει να ενημερωθεί από την Αρχή κατά της Διαφθοράς για τα ευρήματα της.

Αν το πόρισμα εισηγείται ποινικές διώξεις για τη FOCUS, όπως είμαι προσωπικά σίγουρος γνωρίζοντας τα μαρτυρικά στοιχεία που παρέδωσα, που θα πάει να σταθεί; Και ποιος θα μελετήσει το πόρισμα αυτό; Και πάλι οι εμπλεκόμενοι στην ηγεσία της Νομικής Υπηρεσίας; Αυτό είναι που τους καίει και έχουν αφηνιάσει, μετά την παράδοση του πορίσματος για το Κράτος Μαφία.

Τι δεν ερεύνησαν

Πολλά άλλα κρίσιμα ζητήματα που προκύπτουν από το περιεχόμενο των μηνυμάτων και άπτονται εξαιρετικά σοβαρών καταγγελιών περί πιθανών ποινικών αδικημάτων, κατάχρησης εξουσίας και θεσμικής διαφθοράς, δεν έχουν διερευνηθεί, όπως:

Οι ισχυρισμοί περί κατάχρησης εξουσίας από πρόσωπα σε ανώτατες θεσμικές θέσεις.

Οι πιθανές παρεμβάσεις ή επιρροή σε δικαστικές διαδικασίες.

Οι αναφορές περί ύπαρξης κυκλωμάτων επιρροής και διαφθοράς.

Οι καταγγελίες περί εμπλοκής του Γενικού Εισαγγελέα και του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα στο εν λόγω κύκλωμα.

Πιθανές οικονομικές συναλλαγές, περιουσιακά στοιχεία και άλλα δεδομένα που συνδέονται με τις καταγγελλόμενες πράξεις.

Οι αναφορές περί απειλών, εκφοβισμού και συγκάλυψης

Videogate

Η αστυνομία διερευνά από τον Ιανουάριο το Videogate, το οποίο αφορά τον ίδιο τον Πρόεδρο και το περιβάλλον του. Το «ξέπλυμα» του Χριστοδουλίδη εξαρτάται από τη Νομική Υπηρεσία. Συνεπώς, υπάρχει αλληλεξάρτηση, ο ένας κρατάει τον άλλο και όλοι μαζί απομυζούν τους πολίτες που είναι τα μεγάλα θύματα της διαφθοράς.

Ήταν, λοιπόν, δυνατόν ο Χριστοδουλίδης, τον οποίο ο Νίκος Αναστασιάδης εμπιστεύτηκε για να μεταφέρει μηνύματα στον Βγενόπουλο, να ενεργήσει ως θεματοφύλακας του Συντάγματος και των Νόμων, όταν υπάρχει αυτή η σχέση διαπλοκής και αλληλεξάρτησης;

Προφανώς όχι. Εξ ού και η κρατική προπαγάνδα μέσω καθημερινών «διαρροών», τα τεχνασμάτων περί Europol και FBI και η τελική ανακοίνωση των «πηγών» ότι κλείνει οριστικά το κεφάλαιο των ποινικών ανακριτών. Αυτός, λοιπόν, είναι ο επίλογος μιας ιστορίας συγκάλυψης ενός πελώριου σκανδάλου. Όμως η αλήθεια θα επιπλεύσει όπως το λάδι στο νερό, και ο καθένας που έχει συνδράμει σε αυτή τη συγκάλυψη μια μέρα θα κληθεί να λογοδοτήσει.