Εκτός συζήτησης τίθεται πλέον το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση Σάντη, με το Υπουργικό Συμβούλιο να αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία, ενώ τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές για το θέμα, το FBI βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Αστυνομία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, μετά την τελευταία ενημέρωση από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση από πλευράς κυβέρνησης, καθώς η ανακριτική διαδικασία προχωρεί κανονικά και αναμένονται πλέον οι σχετικές εκθέσεις από Europol και FBI.

Σε σχέση με το σενάριο διορισμού ποινικού ανακριτή αναφέρθηκε ότι έχει κλείσει οριστικά, ενώ σημειώνεται ότι δεν παρεμβαίνει ούτε ο Υπουργός, ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο στη διαδικασία.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε η ενημέρωση του Υπουργού Δικαιοσύνης από τον Αρχηγό της Αστυνομίας αναφορικά με την έκθεση των ανακριτών της ειδικής ομάδας για τη διερεύνηση της υπόθεσης Σάντη, μια ενημέρωση η οποία σύμφωνα με τις ίδιες πηγές αφορούσε αποκλειστικά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο της ανάκρισης και όχι το περιεχόμενο ή τα ευρήματα της υπόθεσης.

Όπως αναφέρθηκε, με την ολοκλήρωση του ανακριτικού έργου, ο φάκελος θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία, η οποία θα εξετάσει τα δεδομένα και θα αποφασίσει για τα επόμενα βήματα.

Αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για το θέμα, αυτό που αναφέρουν οι ίδιες πηγές είναι ότι θα γίνει με τρόπο που δεν θα επηρεάζει πιθανή δικαστική διαδικασία.

Στο μεταξύ εντός των επόμενων ημερών αναμένονται οι εκθέσεις της Europol, ενώ εκκρεμεί και η έκθεση του FBI. Οι εκθέσεις αφορούν βασικά ευρήματα της ανακριτικής διαδικασίας, κυρίως τη διαδικασία που ακολουθήθηκε —όπως αριθμό καταθέσεων, δικανικές εξετάσεις και άλλες ανακριτικές ενέργειες— και όχι ουσιαστικά ευρήματα ή συμπεράσματα επί της υπόθεσης.

ΚΥΠΕ