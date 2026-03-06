Ο Βρετανός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι δήλωσε ότι υπάρχει νομική βάση για πλήγματα της Βρετανικής Αεροπορίας (RAF) από το Ακρωτήρι στη Λεμεσό, εναντίον ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων, εφόσον αυτές χρησιμοποιούνται για επιθέσεις κατά βρετανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Μιλώντας στο BBC Breakfast, ο Λάμι ανέφερε ότι μαχητικά F-35 και Typhoon της RAF επιχειρούν ήδη στην περιοχή, καταρρίπτοντας πυραύλους και drones που εκτοξεύει το Ιράν εναντίον συμμάχων της Βρετανίας. Διευκρίνισε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής οι επιχειρήσεις περιορίζονται σε αμυντικές αποστολές, αλλά τόνισε πως υπάρχει δυνατότητα για πιο άμεση δράση εναντίον ιρανικών βάσεων από τις οποίες εκτοξεύονται επιθέσεις.

«Είναι απολύτως νόμιμο να προστατεύουμε τον λαό μας και το προσωπικό μας. Σε τέτοιες περιστάσεις, έχουμε στη διάθεσή μας όλο το επιχειρησιακό φάσμα δυνατοτήτων», δήλωσε. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει δορυφορικές και πληροφοριακές δυνατότητες για τον εντοπισμό των ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Η Βρετανία έχει ήδη δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες άδεια χρήσης βρετανικών στρατιωτικών βάσεων για αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών πυραυλικών εγκαταστάσεων. Ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι δεν απέκλεισε τη συμμετοχή βρετανικών αεροσκαφών σε επιθέσεις κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι σε κάθε σύγκρουση οι ενέργειες πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Το Λονδίνο έχει δεχθεί κριτική από συμμάχους για την αντίδρασή του στην κρίση, ιδιαίτερα σε σχέση με την άμυνα της Κύπρου και της βάσης της RAF στο Ακρωτήρι, η οποία δέχθηκε επίθεση από drone. Παράλληλα, το αντιτορπιλικό αεράμυνας HMS Dragon αναμένεται να αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο τις επόμενες εβδομάδες για ενίσχυση της αεράμυνας της περιοχής.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι προσπάθειες επαναπατρισμού Βρετανών πολιτών από τη ζώνη της σύγκρουσης. Η πρώτη πτήση επαναπατρισμού που ναυλώθηκε από τη βρετανική κυβέρνηση έφθασε νωρίς την Παρασκευή στο Ηνωμένο Βασίλειο από το Ομάν, ενώ περισσότεροι από 140.000 Βρετανοί πολίτες στην περιοχή έχουν δηλώσει την παρουσία τους στο Υπουργείο Εξωτερικών.