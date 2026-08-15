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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ

Η Κίνα με ιστορία χιλιάδων χρόνων αποτελεί ένα από τους αρχαιότερους πολιτισμούς στον κόσμο. Aποτελεί ένα μοναδικό ταξιδιωτικό προορισμό για όσους θέλουν να συνδυάσουν επισκέψεις σε ιδιαίτερα ιστορικά μνημεία, αλλά και όσους θέλουν να δουν από κοντά την τεχνολογία του μέλλοντος.

Στο πλαίσιο δημοσιογραφικής αποστολής από τις 12 έως τις 19 Ιουλίου, με πρόσκληση της Πρεσβείας της Λαϊκής Δημοκρατίας Κίνας, είχαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια σύντομη αλλά αποκαλυπτική εμπειρία πέντε διανυκτερεύσεων, δύο στο Πεκίνο και τρεις στη Σιάν, ανακαλύπτοντας τις δύο όψεις του κινεζικού θαύματος, την πολιτική και πολιτιστική πρωτεύουσα, καθώς και την αρχαία αφετηρία του Δρόμου του Μεταξιού.

Η Κίνα προσφέρει ένα ταξίδι που αμφισβητεί τα στερεότυπα. Από την απόλυτη οργάνωση των υποδομών της μέχρι τον βαθύ σεβασμό στην πολιτιστική της κληρονομιά, πρόκειται για μια εμπειρία ζωής που πλέον είναι πιο προσβάσιμη από ποτέ για τους Κύπριους ταξιδιώτες.

Την δημοσιογραφική αποστολή συνόδευε ομάδα του Κινεζικού Λαϊκού Συνδέσμου Φιλίας με Ξένες Χώρες (CPAFFC), από τους σημαντικότερους οργανισμούς εξωτερικών υποθέσεων της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, ο οποίος διαχειρίζεται τις σχέσεις αδελφοποιημένων πόλεων. Η επίσκεψη περιλάμβανε επισκέψεις στις πόλεις Xian και Weinan που είναι αδελφοποιημένες με την Πάφο και τη Λεμεσό, αντίστοιχα. Για έναν τουρίστα, ο ρόλος αυτός αντικαθίσταται ιδανικά από έναν τοπικό επαγγελματία ξεναγό.

Όσον αφορά το φαγητό ακόμα και το κινέζικο είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που γευόμαστε στην Κύπρο, ενώ στα πλείστα εστιατόρια μπορείς να παραγγείλεις μικρά πιατάκια κάνοντας τους δικούς σου μεζέδες. Γευθήκαμε σε κάθε πόλη την τοπική κουζίνα, παραδοσιακά φαγητά, ψάρι και κρέας, λαχανικά, σούπες και φρούτα. Γλυκά δεν σερβίρουν. Σε κάθε τραπέζι σερβίρεται τσάι και χλιαρό νερό, ποτέ παγωμένο.

Πεκίνο: Η καρδιά της αυτοκρατορίας και του εκσυγχρονισμού – Η αναχώρηση από τη Λάρνακα έγινε με μεταστάθμευση στο εντυπωσιακό διεθνές αεροδρόμιο του Κατάρ και προσγειωθήκαμε στο επίσης εντυπωσιακό διεθνές αεροδρόμιο του Πεκίνου. Κατά την έξοδο μας από το αεροδρόμιο του Πεκίνου, μας υποδέχθηκαν η Anita (Shuchen) και η Veronica (Jianing), εργαζόμενες στο Σύνδεσμο Φιλίας, με πινακίδα να αναγράφει: Cyprus media delegation.

Οι πρώτες επισκέψεις στο Πεκίνο την πόλη των 21,8 εκατ. κατοίκων, περιλάμβαναν το Σινικό Τείχος και την Απαγορευμένη Πόλη, δύο από τα σπουδαιότερα τοπόσημα της χώρας.

Η Απαγορευμένη Πόλη (Palace Museum): Το μεγαλύτερο και πληρέστερα διατηρημένο ανακτορικό συγκρότημα στον κόσμο. Καλύπτει πάνω από 1 εκατομμύριο τ.μ. και υπήρξε η έδρα 24 αυτοκρατόρων των δυναστειών Μινγκ και Τσινγκ που οικοδομήθηκε μεταξύ 1406 και 1420 και λειτουργούσε μέχρι το 1912. Για το κοινό άνοιξε το 1925 και από το 1987 ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομίας της Unesco. Καλύπτει μια τεράστια έκταση 740.000 τ.μ. και δέχεται καθημερινά 40.000 επισκέπτες. Κατά την είσοδο υπάρχει αυστηρός έλεγχος όπως και στα υπόλοιπα μνημεία που επισκεφθήκαμε με ταυτοποίηση. Επισκεφθήκαμε το χώρο το καλοκαίρι με ψηλές θερμοκρασίες και υγρασία και συστήνεται να έχετε καπέλα, άφθονο νερό και αντηλιακό.

Μουσείο Ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας: Ένα επιβλητικό κτήριο σχήματος «工» που παρουσιάζει τη σύγχρονη πολιτική ιστορία και εξέλιξη της χώρας μέσα από διαδραστικά εκθέματα. Βρίσκεται κοντά στο Ολυμπιακό Πάρκο του Πεκίνου που φιλοξένησε ολυμπιακούς αγώνες, αλλά και θερινούς αγώνες και παρουσιάζει ολόκληρη την πορεία του Κόμματος από τη γέννηση του, την κινέζικη επανάσταση, της ίδρυση της Κίνας, έως την οικονομική ανάπτυξη και τη σύγχρονη εποχή. Εκεί ζήσαμε το αφήγημα του «Κινεζικού Ονείρου» που χρησιμοποιεί τεχνολογία αιχμής σε μια ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα με γιγάντια, κυρτή οθόνη υψηλής ανάλυσης. Η διαδραστική ξενάγηση συνδυάζεται με κίνηση των καθισμάτων, ειδικούς φωτισμούς, αέρα, ακόμα και εφέ δονήσεων, δίνοντας την επισκέπτη την αίσθηση ότι ταξιδεύει στο χρόνο και στο χώρο, παρουσιάζοντας τα σημαντικότερα επιτεύγματα της σύγχρονης Κίνας, από τα έργα υποδομής, τις διαστημικές αποστολές, τις φυσικές ομορφιές της χώρας, αλλά και τα μελλοντικά της σχέδια.

Ο Ναός του Ουρανού (Temple of Heaven): Ένας τόπος όπου η ιστορία και η αρχιτεκτονική αγγίζουν κυριολεκτικά τον ουρανό, αφού είναι ένα από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα του Πεκίνου. Ήταν σημείο επίσκεψης των αυτοκρατόρων της εποχής για να προσφέρουν θυσίες και να προσευχηθούν για καλή σοδειά.

Σινικό Τείχος (Τομέας Badaling): Το μεγαλύτερο ανθρώπινο κατασκεύασμα στον κόσμο συνολικό μήκος 21.196 χιλιομέτρων περιλαμβάνοντας όλα τα διακλαδούμενα τείχη, τις τάφρους και τα φυσικά εμπόδια. Το πιο γνωστό τείχος, της δυναστείας Μινγκ, είναι μήκους 8.851 χλμ. και κατασκευάστηκε μεταξύ 1368-1644. Ο τομέας Badaling, που επισκεφθήκαμε, περίπου 60 χλμ. βορειοδυτικά του Πεκίνου, αποτελεί το πιο επιβλητικό και καλοδιατηρημένο τμήμα του τείχους. Με ιστορία που ριζώνει στην περίοδο των Εμπόλεμων Κρατών και αναστηλώθηκε στη δυναστεία των Μινγκ το 1505, το τοπίο κόβει την ανάσα. Όπως λέει και η περίφημη κινεζική παροιμία: «Όποιος δεν έχει ανέβει στο Σινικό Τείχος, δεν είναι πραγματικός άνδρας». Μέχρι σήμερα, το Badaling έχει δεχτεί 130 εκατομμύρια Κινέζους και ξένους τουρίστες. Όσοι αντέχουν, μπορούν να περπατήσουν κατά μήκος των τειχών που σε κάποιες στιγμές υπάρχει μεγάλη ανωφέρεια.

Πρακτορείο ειδήσεων Xinhua

Εντύπωση προκάλεσε το πόσο καθαρή και συγυρισμένη πόλη είναι το Πεκίνο, ενώ στους δρόμους η πλειοψηφία των οχημάτων που κινούνταν είναι ηλεκτρικά. Και ο κόσμος που επισκεπτόταν τα διάφορα μνημεία, πάντα περιμένει υπομονετικά στη σειρά, με ομπρέλες και καπέλα.

Η δημοσιογραφική αποστολή περιλάμβανε συναντήσεις στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua και γεύμα φιλοξενίας από τον CPAFFC στην παρουσία της Κούλας Σοφιανού, πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην κινεζική πρωτεύουσα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Xinhua είναι το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Κίνας, και απασχολεί σχεδόν 13.000 υπαλλήλους στα πάνω από 220 εγχώρια και διεθνή γραφεία του, με 184 από αυτά να βρίσκονται εκτός της ηπειρωτικής Κίνας.

Το Xinhua έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο δίκτυο συλλογής ειδήσεων και ένα πολύγλωσσο, πολυμεσικό και πολυπλατφορμικό σύστημα διάδοσης ειδήσεων, μεταδίδοντας ειδήσεις σε 15 γλώσσες. Ως οργανισμός μέσων ενημέρωσης που επικεντρώνεται αποκλειστικά στη λειτουργία πρακτορείων ειδήσεων, δραστηριοποιείται επίσης σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών μέσων ενημέρωσης. Ουσιαστικά έχει εντάξει την τεχνητή νοημοσύνη στην παραγωγή ειδήσεων και ακολουθώντας πάντα την εξελιγμένη τεχνολογία γίνεται ιεράρχηση των ειδήσεων, η κάλυψη, η έρευνα και η μετάδοση τους.

Η δημοσιογραφική αποστολή αποτελούμενη από δημοσιογράφους εκτός του Φιλελεύθερου, του ΓΤΠ, του ΚΥΠΕ, του Πολίτη, της Καθημερινής, της Cyprus Mail, του Άλφα και του ΡΙΚ, επισκεφθήκαμε την έδρα του Συνδέσμου Φιλίας με Ξένες Χώρες στο Πεκίνο και συναντηθήκαμε με τον αναπληρωτή ΓΓ του Συνδέσμου Ji Yongjun. Σε γεύμα που ακολούθησε παραβρέθηκε η πρέσβης της Κύπρου Κούλα Σοφιανού η οποία με τη σειρά της είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στο δικό της χαρτοφυλάκιο, στις διμερείς σχέσεις και τη συνεργασία των δύο χωρών.

Για ένα επισκέπτη μπορεί να το αντικαταστήσει με περπάτημα στον περίφημο εμπορικό δρόμο Wangfujing Street, μια λεωφόρο με ιστορία 700 ετών που σφύζει από ζωή και συνδυάζει παραδοσιακά καταστήματα με σύγχρονες οίκους μόδας. Μπορείτε να επισκεφθείτε ακόμα εμπορικά κέντρα στο Πεκίνο για αγορές.

Στην Παγόδα της Μικρής Άγριας Χήνας και τον Πήλινο Στρατό

Η Σιαν διετέλεσε πρωτεύουσα σε 13 δυναστείες και αποτελεί την αφετηρία του ιστορικού Δρόμου του Μεταξιού. Η κινέζικη πόλη έχει διδυμοποιηθεί με τον Δήμο Πάφου το 2023, με τη συμφωνία να εστιάζει στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της ανώτερης εκπαίδευσης και της καινοτομίας. Ο πληθυσμός της ξεπερνά τα 9 εκατ.

Μουσείο Σιαν και Παγόδα της Μικρής Άγριας Χήνας: Ένα σύμπλεγμα που συνδυάζει ιστορικά εκθέματα, τον βασιλικό ναό Jianfu και την παγόδα του 8ου αιώνα, μνημείο της UNESCO. Το Μουσείο είναι ένας εξαιρετικός προορισμός για όσους θέλουν να ανακαλύψουν τη βαθιά ιστορία της Κίνας και συνίσταται ξεναγός για τους λάτρεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, ώστε να σας εξηγήσει τις λεπτομέρειες της λαϊκής τέχνης που εκτίθεται. Στους εκθεσιακούς χώρους υπάρχουν πάνω από 110.000 κειμήλια, ενώ υπάρχουν βασικές πληροφορίες και στην αγγλική γλώσσα.

Πήλινος Στρατός (Terra Cotta Warriors): Το απόλυτο σημείο επίσκεψης της Σιάν. Ο υπόγειος στρατός που προστατεύει το μαυσωλείο του Πρώτου Αυτοκράτορα Qinshihuang αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα της ανθρωπότητας. Ο χώρος φιλοξενεί χιλιάδες πήλινα αγάλματα στρατιωτών, αλόγων και αρμάτων σε φυσικό μέγεθος. Κάθε φιγούρα έχει μοναδικά χαρακτηριστικά προσώπου και εκφράσεις. Και σε αυτή την περίπτωση συνίσταται ξεναγός ή χρήση ακουστικής ξενάγησης για μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία.

Παράσταση «The Song of Everlasting Sorrow» (Ύμνος του Αιώνιου Πόνου): Στην περιοχή των ανακτόρων Huaqing, παρακολουθήσαμε την εντυπωσιακή αυτή παράσταση, βασισμένη στο περίφημο ποίημα του Bai Juyi για τον τραγικό έρωτα του Αυτοκράτορα Xuanzong και της όμορφης Yang Guifei. Πρόκειται για μια μοναδική υπαίθρια παράσταση, θεατρική και μουσικοχορευτική, με φόντο φυσικό τοπίο με βουνά και λίμνη, φώτα και σιντριβάνια, για τις ανάγκες αναπαράστασης της ιστορίας του ποιήματος.

Η πόλη της τεχνολογίας και της νύχτας

Αν βρεθείτε στη Σιάν αξίζει να επισκεφθείτε τις υποδομές ελεύθερης ζώνης εμπορίου που αναδεικνύουν τη βιομηχανική υπεροχή της περιοχής, με επισκέψεις στο κέντρο China-Europe Railway Express (κομβικό σημείο logistics της πρωτοβουλίας Belt and Road) και στην LONGi Green Energy Technology, εκ των παγκόσμιων ηγετών στην πράσινη ενέργεια και τεχνολογία φωτοβολταϊκών. Βλέποντας τις υποδομές της ελεύθερης ζώνης εμπορίου κατανοείτε πως ένα τρένο ξεκινά από την καρδιά της Κίνας, μεταφέροντας εμπορευματοκιβώτια, διασχίζοντας την Κασπία Θάλασσα και φτάνει μέχρι και την Ευρώπη, αναβιώνοντας το παγκόσμιο εμπόριο. Πρόκειται για ένα σημαντικό διηπειρωτικό σιδηροδρομικό δίκτυο που συνδέει 129 κινέζικες πόλεις, με 236 πόλεις σε 26 ευρωπαϊκές χώρες. Πραγματοποιεί 20.000 δρομολόγια ετησίως.

Όσον αφορά τη LONGi είναι μια από τις πιο αξιόπιστες και κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως στον τομέα της ηλιακής τεχνολογίας προσφέροντας καινοτόμες λύσεις. Η εταιρεία προσφέρει υψηλής ποιότητας αξιόπιστα προϊόντα και συστήματα και ολιστικές λύσεις για τον κλάδο της ηλιακής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επισκεφθήκαμε ακόμα τηλεοπτικό σταθμό στην Xi’an και το Διεθνές Κέντρο Επικοινωνίας.

Το βράδυ μπορείτε να επισκεφθείτε τη Grand Tang Dynasty Ever Bright City, έναν πεζόδρομο 2,1 χιλιομέτρων όπου τα φώτα, η αρχιτεκτονική της δυναστείας Τανγκ και οι επισκέπτες ντυμένοι με παραδοσιακές φορεσιές Hanfu δημιουργούν μια ατμόσφαιρα παραμυθιού. Υπάρχει ακόμα και υπαίθρια αγορά εντός των τειχών όπου πλανοδιοπώλες πωλούν εμπορεύματα, φαγώσιμα, ρούχα, αξεσουάρ, πίνακες, κοσμήματα, τσάντες και άλλα. Στην πόλη υπάρχουν και τρία μεγάλα εμπορικά κέντρα, με το ένα από αυτά να φιλοξενεί διεθνείς μάρκες.

Στο ιερό βουνό Huashan

Με το τρένο υψηλής ταχύτητας φτάσαμε από τη Xi’an στη Weinan μόλις σε 20 λεπτά, όπου επισκεφθήκαμε το Πρότυπο Αγροτικό Πάρκο Σταφυλιού. Αμέσως μετά, κατευθυνθήκαμε στο επιβλητικό Όρος Χουασάν (Mount Hua / Huashan). Ένα από τα 5 ιερά βουνά του Ταοϊσμού, για τις διάσημο για τις απόκρημνες κορυφές του, τα λαξευμένα μονοπάτια στους βράχους και την άγρια ομορφιά του. Η πόλη Weinan διατηρεί σχέσεις με τον Δήμο Λεμεσού.

Το Πάρκο Σταφυλιού, συνδυάζει τον αγροτουρισμό, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό και τη γαστρονομία. Μετά από αμπελουργική περιήγηση 10.000, οι επισκέπτες μπορούν να δοκιμάσουν και φρέσκα σταφύλια απευθείας από τους αμπελώνες, αλλά και να δοκιμάσουν τα μοναδικά κρασιά που παρασκευάζονται με τις ντόπιες ποικιλίες.

Αν ψάχνετε για αδρεναλίνη που αγγίζει τα όρια το Όρος Χουά έχει τη φήμη του πιο επικίνδυνου μονοπατιού στον κόσμο, μέσα σε μια διαδρομή που καλύπτει υψόμετρο 4.211 μέτρα με κατακόρυφη άνοδο 894 μέτρα. Για όσους θέλουν να αποφύγουν το… σκαρφάλωμα η ανάβαση με τελεφερίκ είναι ιδανική επιλογή. Η διαδρομή περνά μέσα από φαράγγια και ξύνει τους βράχους, ενώ περνάει και μέσα από σήραγγα σκαμμένη στην καρδιά του βουνού. Στις κορυφές και τις πλαγιές του βουνού βρίσκονται διασκορπισμένοι αρχαίοι ναοί και ησυχαστήρια μοναχών.





