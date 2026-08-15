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Σχεδόν δεκαπλασιάστηκε το αφορολόγητο στην Κύπρο μέσα σε 35 χρόνια. Από τις 2 χιλ. λίρες (€3.417), που ήταν το 1991, το 2026 ανέβηκε στις €22 χιλ.

Με την πάροδο των χρόνων, οι φορολογικές κλίμακες στην Κύπρο έχουν διαφοροποιηθεί συνολικά εννέα φορές. Φυσικά, οι αλλαγές που επήλθαν ήταν σε συνάρτηση με το κόστος του χρήματος, την κατάσταση της οικονομίας και τις εξελίξεις στη χώρα. Για πολλά χρόνια, εξάλλου, οι φορολογίες βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα, με στόχο την προσέλκυση ξένων επενδυτών στην Κύπρο. Λίγο πριν από την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από τη μια το ύψος του αφορολόγητου πενταπλασιάστηκε και από την άλλη προστέθηκαν επιπλέον φορολογικές κλίμακες. Ο «Φ» παρουσιάζει τις αλλαγές από το 1991 μέχρι το 2026.

Από το 1991 έως το 1995

Από το 1991 μέχρι το 1995 το αφορολόγητο ήταν μέχρι τις 2 χιλ. λίρες. Παράλληλα, επιβαλλόταν φόρος 20% για εισοδήματα από 2.001 μέχρι 4 χιλ. λίρες, ο οποίος αυξανόταν στο 30% για εισοδήματα από 4.001 μέχρι 8.000 λίρες. Επίσης, ο φόρος ανερχόταν στο 40% για ετήσια εισοδήματα πέραν των 8.001 λιρών.

Από το 1996 έως το 1999 το αφορολόγητο είχε αυξηθεί στις 5 χιλ. λίρες, ενώ φορολογούνταν με 20% τα εισοδήματα από 5.001 μέχρι 8 χιλ. λίρες. Με φορολογία 30% επιβαρύνονταν τα εισοδήματα από 8.001 μέχρι 11 χιλ. λίρες και με 40% τα εισοδήματα πέραν των 11 χιλ. λιρών.

40% ο φόρος για πέραν των 12 χιλ. λιρών

Από το 2000 έως το 2001 το αφορολόγητο αυξήθηκε περαιτέρω στις 6 χιλ. λίρες, ενώ τα εισοδήματα από 6.001 μέχρι 9 χιλ. λίρες φορολογούνταν με 20%. Επιβαλλόταν φόρος 30% για εισοδήματα από 9.001 μέχρι 12 χιλ. λίρες και 40% για εισοδήματα πέραν των 12 χιλ. λιρών.

Το 2002 το αφορολόγητο είχε ανέβει στις 9 χιλ. λίρες, ενώ τα εισοδήματα από 9.001 μέχρι 12 χιλ. λίρες φορολογούνταν με 30% και με 40% τα εισοδήματα πέραν των 12 χιλ. λιρών. Το 2003 το αφορολόγητο παρέμεινε το ίδιο και προστέθηκαν τρεις φορολογικές κλίμακες, οι οποίες κυμαίνονταν μεταξύ 20% και 30%.

Οι αλλαγές πριν από την ΕΕ

Μεταξύ 2004 και 2006 το αφορολόγητο ανήλθε στις 10 χιλ. λίρες και εισοδήματα μεταξύ 10.001 και 15 χιλ. λιρών φορολογούνταν με 20%. Επιβαλλόταν φορολογία 25% για εισοδήματα μεταξύ 15.001 και 20 χιλ. λιρών και 30% για απολαβές πέραν των 20 χιλ. λιρών.

Το 2007 άλλαξαν εκ νέου οι φορολογικές κλίμακες, με το αφορολόγητο να ανεβαίνει στις 10.750 λίρες. Επιβαλλόταν φόρος 20% για εισοδήματα από 10.751 μέχρι 15.750 λίρες, 25% για εισοδήματα μέχρι 20.600 λίρες και 30% για απολαβές πέραν των 20.601 λιρών.

Για 17 χρόνια οι ίδιες κλίμακες

Ακολούθησε νέα αλλαγή των κλιμάκων, οι οποίες παρέμειναν για 17 χρόνια. Συγκεκριμένα, από το 2008 μέχρι το 2025 το αφορολόγητο ήταν €19.500. Επιβαλλόταν φόρος 20% στα εισοδήματα από €19.501 μέχρι €28 χιλ., με το ποσό του φόρου να υπολογίζεται γύρω στα €1.700.

Επίσης, τα εισοδήματα μεταξύ €28.001 και €36.300 φορολογούνταν με 25%, με τον φόρο να φτάνει στα €2.075, ενώ με 30% επιβαρύνονταν τα εισοδήματα μεταξύ €36.301 και €60 χιλ., με το ποσό του φόρου να φτάνει τις €7.100. Επιβαλλόταν φόρος 35% στα εισοδήματα πέραν των €60 χιλ.

Τα νέα δεδομένα για το 2026

Με τις νέες φορολογικές κλίμακες που εφαρμόζονται από το 2026, στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης, το αφορολόγητο αυξήθηκε στις €22 χιλ. Τα εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32 χιλ. φορολογούνται με 20%, με το ποσό του φόρου να φτάνει τις €2 χιλ. Τα εισοδήματα μέχρι €42 χιλ. φορολογούνται με 25%, με τον φόρο να φτάνει τα €2.500, ενώ οι ετήσιες απολαβές μεταξύ €42.001 και €72 χιλ. φορολογούνται με 30% (φόρος €9 χιλ.). Για απολαβές πέραν των €72 χιλ. η φορολογία ανέρχεται στο 35%.

Αλλάζουν πολλά από του χρόνου

Από του χρόνου αλλάζουν πολλά στις δηλώσεις εισοδήματος μισθωτών και αυτοεργοδοτουμένων για το φορολογικό έτος 2026. Και αυτό γιατί στις φορολογικές δηλώσεις για το 2026 θα ενσωματωθούν όλες οι αλλαγές που επήλθαν με τη φορολογική μεταρρύθμιση, η οποία βρίσκεται σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου, ενώ παράλληλα οι δηλώσεις θα υποβάλλονται με διαφορετικό τρόπο.

Δηλαδή, θα είναι διαφοροποιημένες οι φορολογικές κλίμακες και το ύψος του αφορολόγητου, ενώ θα υπολογίζονται και οι φορολογικές εκπτώσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι λόγω της σύνθεσης της οικογένειας και των εισοδημάτων τους. Παράλληλα, από του χρόνου οι φορολογικές δηλώσεις θα υποβάλλονται μέσω του νέου μηχανογραφικού συστήματος Tax For All (TFA).

Συνεπώς, φέτος είναι η τελευταία χρονιά κατά την οποία υποβάλλουμε τις φορολογικές δηλώσεις μισθωτού και αυτοεργοδοτουμένου μέσω της γνωστής διαδικασίας του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet.

Οι αλλαγές και οι προσθήκες

Αναλυτικά, στις δηλώσεις εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2026, τις οποίες θα υποβάλουμε του χρόνου μέσω του TFA, θα ισχύουν τα εξής νέα δεδομένα:

-Θα είναι υποχρεωτική η υποβολή φορολογικών δηλώσεων από όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι κάτοικοι της Δημοκρατίας, ηλικίας 25 ετών και άνω, ανεξαρτήτως εάν έχουν φορολογητέο εισόδημα ή όχι.

-Μέχρι το 71ο έτος της ηλικίας τους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις.

– Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2026 θα αρχίσει τον Απρίλιο του 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου.

-Το αφορολόγητο εισόδημα έχει αυξηθεί στις €22 χιλ. Το φορολογητέο εισόδημα είναι το καθαρό ποσό που φορολογείται μετά τις αφαιρέσεις, τις απαλλαγές και τις εκπτώσεις.

-Οι φορολογικές κλίμακες για το φορολογικό έτος 2026 προβλέπουν την επιβολή φόρου 20% για εισοδήματα από €22.001 μέχρι €32 χιλ., φόρου 25% για εισοδήματα από €32.001 μέχρι €42 χιλ., φορολόγηση 30% για ετήσια εισοδήματα από €42.001 μέχρι €72 χιλ. και φορολόγηση 35% για εισοδήματα πέραν των €72 χιλ.

– Οι φορολογικές εκπτώσεις που λαμβάνουν οι φορολογούμενοι για κάθε τέκνο ή φοιτητή είναι €1.000 για το πρώτο παιδί, €1.250 για το δεύτερο παιδί και €1.500 για πέραν των τριών τέκνων.

– Προβλέπεται παραχώρηση έκπτωσης €2.000 από τον φόρο εισοδήματος για τους τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου για κύρια κατοικία και για ενοίκια, καθώς και €1.000 για πράσινες επενδύσεις για κύρια κατοικία και για την αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Προϋπόθεση για τις φορολογικές εκπτώσεις είναι το ύψος των ετήσιων εισοδημάτων της οικογένειας, καθώς για 1-2 παιδιά το σύνολο των απολαβών θα πρέπει να είναι μέχρι €100 χιλ., για 3-4 παιδιά τα ετήσια εισοδήματα θα πρέπει να είναι μέχρι €150 χιλ. και για πέραν των πέντε τέκνων τα εισοδήματα της οικογένειας θα πρέπει να είναι μέχρι €200 χιλ.

Τι να προσέξουμε φέτος

Φέτος, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το φορολογικό έτος 2025 άρχισε με καθυστέρηση, λόγω της φορολογικής μεταρρύθμισης. Συγκεκριμένα, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων άρχισε στις 18 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου.

Υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης έχουν οι φορολογούμενοι με ετήσια μεικτά εισοδήματα κάτω των €19.500. Οι φορολογικές δηλώσεις υποβάλλονται μέσω του υφιστάμενου συστήματος TAXISnet.

Παράλληλα, όσοι υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις και καταβάλλουν τον απαιτούμενο φόρο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της 31ης Οκτωβρίου δεν θα επιβαρυνθούν με οποιουσδήποτε τόκους ή χρηματικές επιβαρύνσεις.

Παράλληλα, έχει αυξηθεί το ύψος των προστίμων. Η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης εισοδήματος ατόμου για το 2025 θα επιφέρει χρηματική επιβάρυνση €150. Να σημειωθεί ότι το πρόστιμο αυξήθηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης.

Πάντως, μουδιασμένο είναι το ενδιαφέρον των φορολογουμένων για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για το 2025, κάτι το οποίο, όπως φαίνεται, θα πράξουν μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Μέχρι τις αρχές Αυγούστου, μόλις το 20% των φορολογουμένων είχαν υποβάλει τις δηλώσεις εισοδήματος. Εκτιμάται ότι γύρω στις 66,5 χιλ. φορολογούμενοι έχουν επεξεργαστεί τις φορολογικές τους δηλώσεις. Από αυτούς, 54 χιλ. φορολογούμενοι τις έχουν υποβάλει οριστικά και 12,5 χιλ. βρίσκονται σε προσωρινή παραλαβή.