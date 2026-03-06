Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις έπληξαν ένα ιρανικό πλοίο-φορέα drones, το οποίο, όπως επισημαίνεται, έχει μέγεθος αντίστοιχο με αεροπλανοφόρο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και αυτή τη στιγμή φλέγεται.

Σε ανάρτηση στο X (πρώην Twitter), η CENTCOM τόνισε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν διστάζουν να ολοκληρώσουν την αποστολή βύθισης του ιρανικού ναυτικού», υπογραμμίζοντας την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ στις τρέχουσες επιχειρήσεις στην περιοχή.

U.S. forces aren't holding back on the mission to sink the entire Iranian Navy. Today, an Iranian drone carrier, roughly the size of a WWII aircraft carrier, was struck and is now on fire. pic.twitter.com/WyA4fniZck March 6, 2026

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, είχε αναφέρει ότι μέχρι στιγμής οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει περισσότερα από 30 ιρανικά πλοία, μεταξύ των οποίων και το πλοίο-φορέας drones. Παρά την ανακοίνωση, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες σχετικά με την ακριβή τοποθεσία της επίθεσης ή τον τρόπο προσβολής του πλοίου.

Η κλιμάκωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με την περιοχή να παρακολουθεί στενά κάθε στρατιωτική κίνηση και τις αντιδράσεις των διεθνών παρατηρητών να θεωρούνται κρίσιμες για την περαιτέρω πορεία των γεγονότων.

