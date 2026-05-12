Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες, 11 Μαΐου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Acun Media έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι, σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινκή του κατάσταση.

Η ανακοίνωση της Acun Media:

«Εκτός κινδύνου και σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος, παίκτης του Survivor, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη χθες 11 Μαΐου. Ο ίδιος έχει ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του και παρακολουθείται σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σε συνεργασία με το ιατρικό επιτελείο που τον παρακολουθεί από την πρώτη στιγμή, εξετάζεται το ενδεχόμενο αεροδιακομιδής του σε εξειδικευμένο κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις το επιτρέψει η κλινική του κατάσταση.

Παράλληλα, οι τοπικές αρχές, αστυνομία και λιμενικό σώμα συνεχίζουν τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών του ατυχήματος.

Τρία μέλη της οικογένειάς του βρίσκονται ήδη καθοδόν προς τον Άγιο Δομίνικο, καθώς από την πρώτη στιγμή οργανώθηκε η άμεση μετάβασή τους δίπλα του.

Στον Άγιο Δομίνικο έχει ήδη φτάσει και ο Acun Ilıcalı.

Οι σκέψεις όλων μας βρίσκονται δίπλα στον Σταύρο και την οικογένειά του, με την ευχή για δύναμη και την καλύτερη δυνατή εξέλιξη της υγείας του».

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα όσα είχαν γίνει γνωστά, ο 22χρονος τραυματίστηκε από διερχόμενο ταχύπλοο ενόσω ο ίδιος έκανε ψαροντούφεκο το πρωί της Τρίτης. Σύμφωνα με πληροφορίες ο Έλληνας παίκτης έχει υποστεί μερικό ακρωτηριασμό στο αριστερό πόδι και σοβαρό τραυματισμό στον δεξί αστράγαλο.

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο cdn.com.do, το σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα στη Δομινικανή Δημοκρατία, όταν τουριστικό σκάφος τραυμάτισε έναν Έλληνα παίκτη του Survivor, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό. Το περιστατικό συνέβη στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται γυρίσματα του ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΙ, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος.

Σε ανακοίνωσή του το Πολεμικό Ναυτικό της Δομινικανής Δημοκρατίας, ανέφερε ότι το σκάφος με το όνομα «Adrien III» επέστρεψε το πρωί της Κυριακής στο ναυπηγείο του Μπαγιαΐμπε, μετά το ατύχημα που σημειώθηκε ανοιχτά της νήσου Σαόνα. Όπως ανέφερε ο κυβερνήτης του σκάφους, Γουόκερ Νέιθαν Πολάνκο Μοράλες, το πλοιάριο κατευθυνόταν προς τη νήσο Σαόνα στο πλαίσιο τουριστικής εκδρομής, όταν χτύπησε κατά λάθος τον Έλληνα παίκτη του Survivor ο οποίος πραγματοποιούσε κατάδυση στην περιοχή.

«Από θαύμα έζησε, έχασε πολύ αίμα»

Σοκαρισμένος είναι ο πατέρας του παίκτη του Survivor. Περιέγραψε όσα του είπαν από την εταιρεία παραγωγής, ενώ θέλησε να τονίσει ότι ο γιος του έκανε χρήση της απαραίτητης σημαδούρας που δίνεται από το παιχνίδι για λόγους ασφαλείας. Αποκαλύπτει επίσης ότι παρών στο περιστατικό ήταν και ένας συμπαίκτης του.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Mega, ο πατέρας του παίκτη του ριάλιτι ανέφερε : «Η κατάσταση ήταν σοβαρή. Ακρωτηριάστηκε το ένα πόδι και το άλλο πόδι έχει σοβαρό θέμα στον αστράγαλο» και προσθέτει για τις συνθήκες του ατυχήματος: «Ηταν με ψαροντούφεκο, όταν πέρασε ένα σκάφος με δύο εξωλέμβιες μηχανές. Είχε και σημαδούρα, άσχετα που γράφουν μερικοί ότι δεν είχε. Ηταν μπροστά κι άλλος παίκτης και το χτύπησε με τις προπέλες και τον γιο μου και τη σημαδούρα. Εχασε αρκετό αίμα, έκανε περίπου 40 λεπτά για να φτάσει στο νοσοκομείο. Έχασε κι άλλο αίμα στην πορεία. Το ότι έζησε είναι θαύμα».

Όπως αναφέρει επίσης ο πατέρας του άτυχου παίκτη, τις επόμενες ώρες θα μεταβούν στον Άγιο Δομίνικο κάποια συγγενικά του πρόσωπα για να τον επισκεφθούν.

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό» μίλησε και η μητέρα του παίκτη που είχε το ατύχημα στο Survivor, λέγοντας μεταξύ άλλων πως: «το αριστερό του πόδι κάτω από το γόνατο ακρωτηριάστηκε και το άλλο στον αστράγαλο έχει πάρα πολύ σοβαρά θέματα και θέλει χειρουργεία. Προς το παρόν παλεύουμε για τη ζωή μας, Πάει καλά, δόξα τω Θεώ, επειδή είναι πολύ δυνατός αλλά προς το παρόν κοιτάμε αυτό το κομμάτι».

protothema.gr