ΣΗΜΕΡΑ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, θα προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της, Νικήτα Κακλαμάνη. Είναι πρωτοβουλία του τελευταίου, η οποία και εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Διάσκεψη των Προέδρων του κοινοβουλίου.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ συναφώς ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης είναι ο δεύτερος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο οποίος προσφωνεί την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων. Ο πρώτος ήταν ο αείμνηστος Δημήτρης Χριστόφιας, το 2010, ο οποίος είχε προσκληθεί με αφορμή της συμπλήρωσης 50 χρόνων από την ίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ προφανώς για μια πρόσκληση συμβολικού χαρακτήρα αλλά και ουσίας. Ιδιαίτερα, λόγω και της πολιτικής συγκυρίας, που διανύουμε. Των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων, σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος Προεδρεύει και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΑ σταθούμε, ωστόσο, στο μείζον. Και το μείζον είναι οι ιστορικές αδελφικές, εθνικές σχέσεις, των δυο κρατών. Και σίγουρα πρέπει τόσο η πρόσκληση όσο και η παρουσία, η ομιλία, να χαρακτηρισθεί ως ιστορική. Και είναι ιστορική.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για μια ευκαιρία επιβεβαίωσης των δεσμών. Του ενιαίου μετώπου του ελληνισμού, που ξεκινά από τη Θράκη και φτάνει μέχρι την Κύπρο. Θα επιβεβαιωθεί η στενή αδελφική συνεργασία μεταξύ των δυο κυβερνήσεων, των δυο κοινοβουλίων και πρωτίστως Ελλαδιτών και Ελλήνων της Κύπρου.

ΑΠΟ το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, θα ενημερώσει την εθνική αντιπροσωπεία και τον λαό της Ελλάδος, για το Κυπριακό. Θα αναδείξει το ζήτημα της συνεχιζόμενης κατοχής εδαφών της Κύπρου από την Τουρκία.

ΑΥΤΗ η ανοικτή πληγή της Κύπρου είναι και ανοικτή πληγή για ολόκληρο τον ελληνισμό. Το μεγάλο βάρος για την ανατροπή των κατοχικών δεδομένων είναι ευθύνη του όπου γης ελληνισμού. Το γεγονός ότι πέρασαν τόσα χρόνια αυτό δεν αλλάζει το στόχο και δεν υποβαθμίζει το προφανές: Ότι, δηλαδή, τα δικαιώματα και η ελευθερία δεν επηρεάζονται από το χρόνο, γιατί είναι έννοιες δυνατές και διαχρονικές. Για εμάς στην Κύπρο, η πορεία αποκατάστασης ενότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και της απελευθέρωσης, είναι μονόδρομος.

ΠΕΝΗΝΤΑ δυο χρόνια μετά την εισβολή και συνεχιζόμενη κατοχή, η ενίσχυση και αναβάθμιση του ενιαίου εθνικού μετώπου, που θα περιλαμβάνει και τη διπλωματία και την άμυνα ( Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος), είναι αναγκαίος και επιβαλλόμενος.