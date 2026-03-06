Νέες δορυφορικές φωτογραφίες από αρκετές κομβικές στρατιωτικές βάσεις στην Αραβική Χερσόνησο δείχνουν ότι το Ιράν έχει ως στόχο να αποδυναμώσει τα συστήματα αεράμυνας, καταστρέφοντας αμερικανικής κατασκευής ραντάρ που εντοπίζουν πυραύλους και drones.

Όπως αναφέρει το CNN, το ραντάρ ενός αμερικανικού πυραυλικού συστήματος THAAD στην Ιορδανία χτυπήθηκε και προφανώς καταστράφηκε κατά τις πρώτες ημέρες των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, όπως δείχνει δορυφορική εικόνα που τραβήχτηκε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.

Κτίρια που στεγάζουν παρόμοια συστήματα ραντάρ χτυπήθηκαν επίσης σε δύο τοποθεσίες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, σύμφωνα με ανάλυση του CNN, αν και δεν είναι σαφές εάν ο εξοπλισμός υπέστη ζημιές.

Τα ραντάρ είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για το συγκεκριμένο προηγμένο σύστημα, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναχαίτιση και καταστροφή βαλλιστικών πυραύλων καθώς πετούν προς τον στόχο τους.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν οκτώ συστοιχίες THAAD, ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διαθέτουν δύο και η Σαουδική Αραβία μία.

Το σύστημα που χτυπήθηκε βρισκόταν στην αεροπορική βάση Μουαφάκ Σάλτι στην Ιορδανία, σε απόσταση άνω των 500 μιλίων από το Ιράν.

Πανάκριβο το ραντάρ του THAAD

Το ραντάρ του THAAD είναι το μεταφερόμενο ραντάρ AN/TPY-2, κατασκευασμένο από τη Raytheon.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της αμερικανικής Υπηρεσίας Αντιπυραυλικής Άμυνας για το 2025, το κόστος του ανέρχεται σε σχεδόν μισό δισεκατομμύριο δολάρια.

To CNN σημειώνει ότι το συγκεκριμένο μπορεί να μην είναι το μόνο ραντάρ THAAD που χτυπήθηκε στις πρώτες ημέρες του πολέμου με το Ιράν.

Τουλάχιστον τρία κτίρια σε στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στη Ρουαΐς και τέσσερα σε εγκατάσταση στη Σαντέρ, στα ΗΑΕ, υπέστησαν ζημιές μεταξύ 28 Φεβρουαρίου και 1 Μαρτίου.

Μεταξύ των κτιρίων που χτυπήθηκαν ήταν και υπόστεγα οχημάτων που χρησιμοποιούνταν για την αποθήκευση συστημάτων ραντάρ για μπαταρίες THAAD και στις δύο τοποθεσίες.

Δείτε δορυφορικές φωτογραφίες πριν και μετά τα πλήγματα του Ιράν.

Επιπλέον, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ζημιές σε ένα αμερικανικής κατασκευής σύστημα ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης του Κατάρ στην Ουμ Νταχάλ, σύμφωνα με εικόνες που ανέλυσε ο Σαμ Λέιερ, συνεργάτης ερευνών στο James Martin Center for Nonproliferation Studies.

