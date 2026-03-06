Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχές στο δυτικό Ιράν προκειμένου να στηρίξει ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές, οι οποίες ελπίζουν να εκμεταλλευτούν τον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν για να καταλάβουν πόλεις κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με το Reuters που επικαλείται τρεις πηγές.

Το ενδεχόμενο μιας επίθεσης από ιρανικές κουρδικές δυνάμεις που έχουν βάση στο Ιράκ ήρθε στο προσκήνιο την Παρασκευή, όταν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε στο Reuters ότι θα ήταν «υπέροχο» αν περνούσαν τα σύνορα.

Μια κουρδική εξέγερση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για το Ιράν, τη στιγμή που προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στην αεροπορική εκστρατεία. Οι πολιτοφυλακές έχουν ήδη προχωρήσει σε διαβουλεύσεις με τις ΗΠΑ για το πώς και αν θα επιτεθούν στις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας, αναφέρει το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

Επαφές Ισραήλ με Ιρανούς Κούρδους εδώ και έναν χρόνο

Το Ισραήλ διατηρεί εδώ και περίπου έναν χρόνο επαφές με ιρανικές κουρδικές αντάρτικες οργανώσεις που έχουν βάση στην ημιαυτόνομη περιοχή του Ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με δύο πηγές από τον κουρδικό χώρο του Ιράν. Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι οι συνομιλίες πραγματοποιούνται πολύ καιρό.

Οι δύο κουρδικές πηγές έχουν άμεση γνώση των ένοπλων αντικαθεστωτικών οργανώσεων, ενώ η ισραηλινή πηγή γνωρίζει εκ των έσω την επικοινωνία του Ισραήλ μαζί τους. Όλοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Σύμφωνα με τις τρεις πηγές, ένας αρχικός στόχος των κουρδικών οργανώσεων θα ήταν η κατάληψη ιρανικού εδάφους κατά μήκος των συνόρων. Μία από τις κουρδικές πηγές ανέφερε ότι στόχος είναι, μεταξύ άλλων, οι πόλεις Οσναβίεχ και Πιρανσάχρ.

Οι ίδιες πηγές υποστήριξαν ότι χιλιάδες μαχητές συγκεντρώνονται στην ιρακινή πλευρά των συνόρων και προετοιμάζονται για επίθεση μέσα σε μία εβδομάδα, κάτι που το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα.

Ανεξάρτητες εκτιμήσεις τοποθετούν τη συνολική δύναμη των πολιτοφυλακών μεταξύ 5.000 και 8.000 μαχητών.

Σύμφωνα με τις κουρδικές πηγές, οι δυνάμεις αυτές διαθέτουν μόνο ελαφρύ οπλισμό. Ωστόσο, αν και ενδέχεται να μην έχουν την ισχύ για να πραγματοποιήσουν μια σοβαρή προσπάθεια αυτόμησης, με τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στα σύνορα.

Ισραηλινή πηγή ανέφερε ότι το Ισραήλ δεν αναμένει ότι οι δυνάμεις αυτές μπορούν να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση, αλλά ότι η υποστήριξή τους θα μπορούσε να διαβρώσει τον έλεγχο του Ιράν στις περιφερειακές περιοχές και να αποσπάσει την προσοχή των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC).

Πέντε παλιές αντικαθεστωτικές οργανώσεις του Ιράν ανακοίνωσαν συμμαχία στα τέλη του περασμένου μήνα.

Σε αυτήν περιλαμβάνονται: το Κόμμα Ελεύθερης Ζωής του Κουρδιστάν (PJAK),

το Δημοκρατικό Κόμμα του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), το Κόμμα Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK). Όλες αυτές οι οργανώσεις έχουν συμμετάσχει σε αντάρτικες επιχειρήσεις και διατηρούν μαχητές στο Ιράκ.

Ωστόσο, δεν είναι σαφές αν θα λάβουν υποστήριξη από τους Κούρδους του Ιράκ. Η πολιτική ηγεσία του Ιρακινού Κουρδιστάν έχει διαψεύσει δημόσια ότι σχεδιάζει να στείλει μαχητές ή να εμπλακεί στο Ιράν, παρά τις αναφορές για εξωτερικές πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση.

Η ισραηλινή πηγή προειδοποίησε ότι υπάρχει αντίδραση από τους Κούρδους του Ιράκ, και χωρίς τη δική τους πρακτική στήριξη θα είναι δύσκολο για τους Ιρανούς Κούρδους να κινητοποιηθούν. Η αβεβαιότητα για τη διάρκεια του πολέμου, λόγω των ασαφών δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ, έχει επίσης προκαλέσει δισταγμό.

Το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον κουρδικών ένοπλων ομάδων μέσα στο Ιράκ, καθώς και εναντίον αμερικανικών βάσεων στην περιοχή. Την Παρασκευή προειδοποίησε επίσης το Ιρακινό Κουρδιστάν ότι θα προχωρήσει σε αντίποινα σε περίπτωση ανάπτυξης εχθρικών δυνάμεων στα σύνορα.

Ιρανοί Κούρδοι παρέχουν πληροφορίες στις ΗΠΑ και το Ισραήλ

Οι τρεις πηγές ανέφεραν ότι Κούρδοι μέσα στο Ιράν παρέχουν πληροφορίες για στοχευμένες επιθέσεις στις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις περιοχές κοντά στα σύνορα.

Ο Ισραηλινός αναλυτής Τζόναθαν Σπάιερ δήλωσε ότι το Ισραήλ επιδιώκει να «καταστρέψει το καθεστώς με κάθε διαθέσιμο μέσο».

Ωστόσο, ο Ντάνι Σιτρίνοβιτς, ειδικός στο Ιράν και πρώην αξιωματικός των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών, εκτίμησε ότι μια εξέγερση στο Ιράν δεν έχει ευρεία στήριξη μεταξύ των Κούρδων στο Ιράκ και το Ιράν.

«Νομίζω ότι όλοι περιμένουν να δουν αν το καθεστώς θα αντέξει ή όχι», είπε.

Αξιωματούχοι από την Τουρκία και το Ιράκ, που επίσης δεν επιθυμούν να στηρίξουν αποσχιστικά κινήματα μιας εθνοτικής ομάδας που ζει σε περιοχές του Ιράκ, της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράν, έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για μια πιθανή εξέγερση στο Ιράν.

Ο Σιτρίνοβιτς προειδοποίησε ότι η στήριξη μιας εξέγερσης θα μπορούσε να γυρίσει μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, υποδαυλίζοντας τον εθνικισμό στο Ιράν.

Το Ισραήλ διατηρεί διακριτικού χαρακτήρα στρατιωτικές, μυστικές και επιχειρηματικές σχέσεις με διάφορες κουρδικές ομάδες από τη δεκαετία του 1960, θεωρώντας τες ως ανάχωμα απέναντι σε κοινούς αντιπάλους.

Οι δύο κουρδικές πηγές ανέφεραν ότι οι οργανώσεις βρίσκονται σε στενότερο συντονισμό με τις ΗΠΑ παρά με το Ισραήλ, ωστόσο οποιαδήποτε διασυνοριακή επίθεση θα απαιτούσε αεροπορική υποστήριξη και από τις δύο χώρες.

Μία από τις πηγές είπε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει όπλα, αλλά σκοπεύουν να ζητήσουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, drones, ελαφρύ οπλισμό και υποστήριξη πυροβολικού.

Οι κουρδικές οργανώσεις έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας με τις ΗΠΑ, όμως τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει περιστατικά που έχουν επιβαρύνει τις σχέσεις.

Μία από τις ιρανικές κουρδικές πηγές ανέφερε ότι οι ηγέτες των Κούρδων ανησυχούν μήπως «προδοθούν», όπως συνέβη με τις κουρδικές δυνάμεις στη βόρεια Συρία, οι οποίες αναγκάστηκαν να παραχωρήσουν εδάφη παρά το γεγονός ότι επί χρόνια αποτελούσαν τον βασικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην περιοχή.

Η ίδια πηγή είπε ότι οι ηγέτες των Ιρανών Κούρδων έχουν ζητήσει εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, χωρίς να διευκρινίσει ποιες.

Και οι δύο κουρδικές πηγές ανέφεραν ότι στόχος των οργανώσεων θα ήταν η δημιουργία μιας ημιαυτόνομης περιοχής σε ένα ομοσπονδιακό Ιράν, παρόμοιας με το μοντέλο που ισχύει σήμερα στο Ιράκ.

Θα συμμετάσχουμε σε αμερικανική χερσαία εισβολή στο Ιράν, λένε οι Κούρδοι

Ιρανική κουρδική οργάνωση από το βόρειο Ιράκ δήλωσε την Παρασκευή ότι δεν προετοιμάζει επίθεση εναντίον του Ιράν, αλλά θα συμμετείχε σε μια χερσαία εισβολή των Ηνωμένων Πολιτειών εάν ξεκινήσει.

Ο Χαλίλ Ναδίρι, αξιωματούχος του Κόμματος Ελευθερίας του Κουρδιστάν (PAK), δήλωσε στο Associated Press ότι η οργάνωση θα «μπει μαζί με τις δυνάμεις του συνασπισμού» σε περίπτωση μιας χερσαίας επιχείρησης υπό αμερικανική ηγεσία. Ωστόσο, τόνισε ότι οι κουρδικές δυνάμεις δεν θα πρέπει να «τεθούν στην αιχμή της επίθεσης» και αρνήθηκε ότι η οργάνωση προετοιμάζει αυτή τη στιγμή διασυνοριακή επίθεση.

«Ο τελικός στόχος είναι η κρατική υπόσταση των Κούρδων και στις τέσσερις περιοχές και η επανένωση του Κουρδιστάν», υπογράμμισε ο Ρεμπάζ Σαρίφι, στρατιωτικός διοικητής του PAK, αναφερόμενος στις κουρδικές περιοχές που βρίσκονται μοιρασμένες μεταξύ Ιράν, Ιράκ, Τουρκίας και Συρίας.

