Μια εβδομάδα συμπληρώνει σήμερα ο πόλεμος που ξεκίνησαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν, με σωρεία αεροπορικών επιδρομών στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις και αντίποινα σε ισραηλινές πόλεις και σε χώρες της Μέσης Ανατολής.

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει στη εν εξελίξει σύρραξη, είναι η χρήση -για πρώτη φορά από τις ΗΠΑ- των πυραύλων Precision Strike Missiles (PrSMs), την οποία έκανε γνωστή η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), που είναι υπεύθυνη για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

Συγκεκριμένα, η CENTCOM δημοσίευσε μέσω ανάρτησης στο X ότι οι PrSMs προσφέρουν «ασυναγώνιστη ικανότητα χτυπήματος σε βάθος». Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της Υπηρεσίας, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος για τους άνδρες και τις γυναίκες μας, που εκμεταλλεύονται την καινοτομία για να δημιουργήσουν διλήμματα για τον εχθρό».

Και μπορεί να μην έχει γίνει σαφές από ποια τοποθεσία εκτοξεύτηκαν οι PrSMs ή ποιοι ακριβώς στόχοι χτυπήθηκαν στο Ιράν, η χρήση αυτών των πυραύλων σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη για τις ΗΠΑ.

In a historic first, long-range Precision Strike Missiles (PrSMs) were used in combat during Operation Epic Fury, providing an unrivaled deep strike capability.



“I just could not be prouder of our men and women in uniform leveraging innovation to create dilemmas for the enemy.”… pic.twitter.com/bydvIv5Tn5 March 4, 2026

Τι είναι οι Precision Strike Missiles (PrSMs)

Οι PrSMs είναι μακράς εμβέλειας και υψηλής ακρίβειας πυραυλικά συστήματα, που κατασκευάζονται από την αμερικανική εταιρεία Lockheed Martin. Η εταιρεία παρέδωσε τους πρώτους PrSMs στον αμερικανικό στρατό τον Δεκέμβριο του 2023. Οι πύραυλοι αυτοί έχουν εμβέλεια που κυμαίνεται από 60 (37 μίλια) μέχρι 499 χιλιόμετρα (310 μίλια) και είναι συμβατοί με τα συστήματα εκτόξευσης MLRS M270 και HIMARS, τα οποία επίσης έχουν αναπτυχθεί από την Lockheed Martin και χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι οι PrSMs είναι εξαιρετικά ευέλικτοι και μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, δίνοντας στις ένοπλες δυνάμεις τη δυνατότητα να ανταποκριθούν άμεσα στις στρατηγικές ανάγκες.

Τι κάνει τους PrSMs να διαφέρουν

Οι PrSMs έχουν σχεδιαστεί για να αντικαταστήσουν τους ATACMs, οι οποίοι εκτοξεύονται από το σύστημα HIMARS και έχουν εμβέλεια περίπου 300 χιλιομέτρων (186 μίλια). Με την εισαγωγή των PrSMs, η εμβέλεια των πυραύλων αυξάνεται σημαντικά στα 499χλμ. (310 μίλια), χωρίς να απαιτείται αλλαγή στο όχημα εκτόξευσης.

Επιπλέον, οι PrSMs προσφέρουν διπλάσιο «φορτίο πυραύλων» σε σχέση με τους ATACMs, καθώς ένα HIMARS μπορεί να μεταφέρει δύο PrSMs αντί για έναν μόνο ATACM.

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν στις ΗΠΑ

Η χρήση των PrSMs ενισχύει τις ήδη υπάρχουσες δυνατότητες μακρού βεληνεκούς των ΗΠΑ. Η CENTCOM επιβεβαίωσε ότι οι PrSMs χρησιμοποιήθηκαν σε επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν με κοινή επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, με την κωδική ονομασία «Operation Epic Fury», η οποία ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, βρίσκονται εντός της εμβέλειας των 400χλμ. (250 μιλίων) από το Ιράν, κάτι που καθιστά τους PrSMs ένα πολύτιμο εργαλείο για στρατηγικές επιχειρήσεις στην περιοχή.

Η σημασία της εισαγωγής των PrSMs στο πεδίο της μάχης

Η σημασία της χρήσης των PrSMs έγκειται στο γεγονός ότι οι δυνατότητες αυτών των πυραυλικών συστημάτων υπερβαίνουν τα όρια που είχαν τεθεί από την Συνθήκη INF (Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίας Εμβέλειας), από την οποία οι ΗΠΑ αποχώρησαν το 2019. Οι PrSMs μπορούν να ξεπεράσουν την μέγιστη εμβέλεια των 500 χιλιομέτρων (310 μίλια), που ορίζει η συνθήκη για τα συστήματα που εκτοξεύονται από τη στεριά.

Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συνθήκη INF άνοιξε τον δρόμο για την ανάπτυξη τέτοιων πυραυλικών συστημάτων, ενισχύοντας περαιτέρω τη στρατηγική τους ικανότητα στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο.

