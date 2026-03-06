Η ισπανική φρεγάτα «Κριστομπάλ Κολόν» (Χριστόφορος Κολόμβος) που στάλθηκε την Πέμπτη στην Κύπρος «αποτελεί μέρος μιας ευρωπαϊκής αποστολής, που αποτελείται από ευρωπαίους εταίρους», δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός Προεδρίας, Δικαιοσύνης και Σχέσεων με το Κοινοβούλιο, Φέλιξ Μπολάνιος, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης στις Βρυξέλλες το πρωί της Παρασκευής, υπογραμμίζοντας ότι το ανακατευθύνθηκε από αποστολή στη Βαλτική Θάλασσα.

«Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αποστολή που αποτελείται από ευρωπαίους εταίρους, σε υποστήριξη μιας ευρωπαϊκής χώρας όπως η Κύπρος, και αυτό είναι το πλαίσιο στο οποίο βρίσκεται εκεί αυτή η ισπανική φρεγάτα», δήλωσε ο Μπολάνιος στους δημοσιογράφους. Σύμφωνα με τον Υπουργό, η φρεγάτα Κριστομπάλ Κολόν κατευθύνθηκε προς την Κύπρο μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκωλ και άλλα πλοία του ελληνικού ναυτικού, στο πλαίσιο αποστολής προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας. Σύμφωνα με τον Ισπανό Υπουργό, το πλοίο ήδη συμμετείχε σε αποστολή μαζί με το γαλλικό αεροπλανοφόρο και άλλους στόλους ευρωπαϊκών χωρών.

«Θέλω καταρχάς να διευκρινίσω ότι αυτή η φρεγάτα βρισκόταν ήδη στη Βαλτική και συμμετείχε σε μια αποστολή στο πλαίσιο μιας ναυτικής δύναμης που ονομάζεται Σαρλ ντε Γκωλ, όπου εργαζόμασταν μαζί με άλλους στόλους από άλλες χώρες και άλλες φρεγάτες και πλοία από ευρωπαϊκές χώρες εταίρους» διευκρίνισε σχετικά με το πλαίσιο.

Την ίδια στιγμή, το αντιπολιτευόμενο Παρτίδο Ποπουλάρ που πρόσκειται στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ζήτησε η απόφαση αποστολής της φρεγάτας να περάσει από το ισπανικό Κογκρέσο, ενώ προειδοποίησε τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες ότι «δεν μπορεί να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των Ισπανών στρατιωτικών» χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου και ζήτησε να τεθεί προς ψήφιση η αποστολή πολεμικού πλοίου στην Κύπρο.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στις Βρυξέλλες, ο κ. Μπολάνιος ερωτήθηκε και για το γεγονός ότι η Κύπρος δεν έχει ενεργοποιήσει το άρθρο 42 παρ. 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση που προβλέπει τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, δηλαδή ότι ένα κράτος-μέλος που δέχεται επίθεση μπορεί να ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από τα υπόλοιπα, επαναλαμβάνοντας ότι «πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αποστολή που αποτελείται από ευρωπαϊκούς εταίρους, από πλοία και φρεγάτες ευρωπαϊκών χωρών, προς υποστήριξη μιας ευρωπαϊκής χώρας.»

