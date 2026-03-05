Η Ισπανία αποστέλλει τη φρεγάτα «Cristóbal Colón» στην Ανατολική Μεσόγειο για να προσφέρει προστασία στην Κύπρο εν μέσω της έντασης που επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.

Η ισπανική φρεγάτα θα συνοδεύει το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και τα ελληνικά πολεμικά πλοία, μετά την επίθεση ιρανικού drone που δέχθηκε η βρετανική βάση του νησιού στο Ακρωτήρι.

Η φρεγάτα θα πραγματοποιήσει αποστολές «προστασίας και αντιαεροπορικής άμυνας» και θα βοηθήσει «σε οποιαδήποτε απομάκρυνση μη στρατιωτικού προσωπικού», διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Άμυνας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ιστοσελίδα elpais, η φρεγάτα «Cristóbal Colón» το πιο σύγχρονο πλοίο του Ισπανικού Πολεμικού Ναυτικού, συμμετείχε αρχικά σε ναυτικές επιχειρήσεις στην Βαλτική Θάλασσα, αλλά τώρα θα κατευθυνθεί προς τις ακτές της Κρήτης, φτάνοντας γύρω στις 10 Μαρτίου.

Οι δυνατότητες και ο οπλισμός της

Η ισπανική φρεγάτα «Χριστόφορος Κολόμβος» F 105 (Cristóbal Colón στα ισπανικά) είναι η τελευταία φρεγάτα κλάσεως «Álvaro de Bazán» ή «F-100 class», έχει εκτόπισμα 6.391 τόνους και μήκος 146,7 μέτρα. Τέθηκε σε υπηρεσία τον Οκτώβριο του 2012, αποτελώντας, όπως αναφέραμε την πιο σύγχρονη φρεγατα του Βασιλικού Ναυτικού της Ισπανίας.

Είναι πλήρως ικανή να διεξάγει διεθνείς αποστολές και επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, ενώ είναι σε θέση να αναλάβει ναυτικές περιπολίες και εκκαθαριστικές επιχειρήσεις για την προστασία της θαλάσσιας κυριαρχίας στην περιοχή που επιχειρεί. Έχει μήκος 146 μέτρα και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα 28 κόμβων, με πλήρωμα περίπου 200 ατόμων.

Το εκτόπισμα της φρεγάτας είναι περίπου 6.391 τόνους και φέρει κατευθυνόμενους πυραύλους τύπου Aegis. Διαθέτει ραντάρ AN/SPY-1D(V), και είναι μπορεί να προσφέρει ανίχνευση και αντιμετώπιση αεροπορικών, ναυτικών και πυραυλικών απειλών. Διαθέτει 48 κελιά κάθετης εκτόξευσης (VLS Mk 41) για πυραύλους SM-2 και ESSM, καθώς και 8 πυραύλους Harpoon για αντιπλοϊκές επιθέσεις. Ο οπλισμός της περιλαμβάνει ένα ναυτικό πυροβόλο 5 ιντσών (127χιλ) και δύο πυροβόλα 25χιλ για άμυνα εγγύτητας. Επιπλέον, έχει δυνατότητα μεταφοράς ενός ελικοπτέρου SH-60 Seahawk ή NH-90, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές της δυνατότητες τόσο στον αέρα όσο και στη θάλασσα.