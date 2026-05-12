Ένας από τους 14 Ισπανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που τέθηκαν σε καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Μαδρίτης βγήκε θετικός στον χανταϊό, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού υπουργείου Υγείας.

Οι υπόλοιποι 13 Ισπανοί ήταν αρνητικοί, όπως προέκυψε από τα διαγνωστικά τεστ στα οποία υποβλήθηκαν, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ασθενής παραμένει ασυμπτωματικός και η κατάσταση της υγείας του κρίνεται καλή, αναφέρει το ισπανικό υπουργείο Υγείας, συμπληρώνοντας πως υποβάλλεται σε επιπλέον ιατρικές εξετάσεις και τα αποτελέσματα αναμένονται τις επόμενες ώρες.

Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου παρουσιάστηκε έξαρση κρουσμάτων χανταϊού, απέπλευσε σήμερα από την Τενερίφη της Ισπανίας με προορισμό το Ρότερνταμ της Ολλανδίας, μετά την απομάκρυνση των τελευταίων επιβατών και ορισμένων μελών του πληρώματος.

Το MV Hondius, στο οποίο παραμένουν 26 μέλη πληρώματος, αναμένεται να φθάσει σε πέντε ημέρες στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διαχειρίστρια εταιρεία Oceanwide Expeditions.

protothema.gr