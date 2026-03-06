Αίσθημα αβεβαιότητας επικρατεί ανάμεσα στους Κύπριους καταναλωτές τις τελευταίες ημέρες, καθώς οι κλιμακούμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή πυροδοτούν φοβία για ελλείψεις βασικών αγαθών. Παρά τις διαβεβαιώσεις των αρμοδίων, η ψυχολογία της μάζας οδηγεί πολλούς σε προληπτικές αγορές, θυμίζοντας περιόδους κρίσης του παρελθόντος.

Από τις αρχές της εβδομάδας, η κίνηση στις υπεραγορές έχει αυξηθεί κατακόρυφα. Οι καταναλωτές γεμίζουν τα καλάθια τους κυρίως με ξηρά τροφή, όπως μακαρόνια, ρύζι, όσπρια και κονσέρβες, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα παρατηρείται σε είδη πρώτης ανάγκης για βρέφη, όπως πάνες και παιδικές σκόνες γάλακτος.

Τα βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απεικονίζοντας άδεια ράφια ή μεγάλες ουρές, φαίνεται πως επιτείνουν το φαινόμενο, παρά το γεγονός ότι οι ελλείψεις είναι συχνά προσωρινές και οφείλονται αποκλειστικά στον χρόνο που απαιτείται για την αναπλήρωση των προϊόντων.

Μιλώντας για την κατάσταση, ο γενικός γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου (ΠΑΣΥΛΙΕ), Μάριος Αντωνίου, εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά την επάρκεια των αγαθών. «Δεν τίθεται θέμα ελλείψεων. Οι παραγγελίες σε βασικά προϊόντα καλύπτουν στοκ τουλάχιστον 30 ημερών. Οποιοδήποτε κενό παρατηρείται στα ράφια είναι θέμα χρόνου αναπλήρωσης από τις αποθήκες και όχι έλλειψης προϊόντων», τόνισε ο κ. Αντωνίου.

Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι δεν δικαιολογείται αύξηση τιμών λόγω της παρούσας κατάστασης. Πρόσθεσε δε ότι οι επιθεωρητές του Υπουργείου Εμπορίου βρίσκονται καθημερινά στην αγορά, καταγράφοντας τιμές και διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει κερδοσκοπία.

Παρά την καθησυχαστική εικόνα για την αγορά τροφίμων ελέω… πολέμου, ο κ. Αντωνίου εξέφρασε έντονη ανησυχία για ένα άλλο μέτωπο: την εμφάνιση του αφθώδους πυρετού. Χαρακτήρισε τα δεδομένα «άκρως δυσάρεστα», καθώς σε αυτή την περίπτωση οι επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα είναι άμεσες και δεν απαιτείται χρόνος για να φανούν τα αποτελέσματα.

«Δυστυχώς, θα διαταραχθεί η εφοδιαστική αλυσίδα και η επάρκεια, ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος για αυξημένες τιμές στο κρέας», σημείωσε. Η αγορά αυτή τη στιγμή εξυπηρετείται από την εγχώρια παραγωγή, ωστόσο η ανάγκη για ένα «Plan B» είναι επιτακτική, με ενδεχόμενη εκμετάλλευση αυξημένων παραγγελιών για να καλυφθεί η ζήτηση.

Πέρα από το λιανικό εμπόριο, ο κ. Αντωνίου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τον τουρισμό, ο οποίος αποτελεί βασικό πνεύμονα της κυπριακής οικονομίας. Ήδη, είπε, καταγράφονται «απίστευτες ακυρώσεις» ενόψει του Καθολικού Πάσχα, κυρίως από την αγορά της Αγγλίας.

Εξήγησε ότι η διάρκεια του πολέμου είναι αυτή που θα καθορίσει το μέγεθος της ζημιάς.Υπογράμμισε δε ότι το λιανικό εμπόριο εισπράττει τα οφέλη του τουρισμού και οποιαδήποτε κάμψη στις κρατήσεις επηρεάζει άμεσα τον τζίρο της αγοράς.

«Η κατάσταση είναι ανησυχητική σε όλους τους πυλώνες», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι η οικονομική ζημιά θα εξαρτηθεί άμεσα από τη διάρκεια των γεωπολιτικών ταραχών.