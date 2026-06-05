Η ανάπτυξη νέων εθνικών υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης και υπερυπολογιστικών δυνατοτήτων βρέθηκε στο επίκεντρο εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Η εκδήλωση, με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη: Νέες Εθνικές Υποδομές και Δυνατότητες για Έρευνα & Καινοτομία», ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που προωθεί η Κυπριακή Δημοκρατία για την ενίσχυση του οικοσυστήματος έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η στρατηγική συνεργασία με την NVIDIA, μια από τις μεγαλύτερες διεθνώς εταιρείες τεχνολογίας και πρωτοπόρο στον τομέα των προηγμένων υπολογιστικών υποδομών.

Χαιρετισμούς απηύθυναν η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, και ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Νικόδημος Δαμιανού. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο Αντιπρόεδρος Πωλήσεων και Επιχειρηματικής Ανάπτυξης για Υπερυπολογιστικές Υποδομές της NVIDIA, Γιάννης Ιωσηφάκης.

Η κ. Πική ανέφερε ότι η Κυβέρνηση προωθεί ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για την κυπριακή οικονομία, βασισμένο στη γνώση, την καινοτομία και τη δημιουργία προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Όπως σημείωσε, η Κύπρος επενδύει στη δημιουργία των απαραίτητων τεχνολογικών υποδομών, αξιοποιώντας το υψηλά καταρτισμένο επιστημονικό και επαγγελματικό προσωπικό της χώρας.

Στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η μετάβαση σε μια οικονομία γνώσης, μέσα από στοχευμένες επενδύσεις που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για έρευνα, καινοτομία και βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη.

Η κ. Πική ανέφερε ότι η παρουσία της NVIDIA προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρωτοβουλία, σημειώνοντας ότι η πρώτη επαφή με την εταιρεία έγινε πριν από περίπου έναν χρόνο, κατά την επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως είπε, η συνεργασία αναπτύχθηκε με ταχύτητα, αμοιβαία εμπιστοσύνη και ειλικρίνεια, οδηγώντας στη σημερινή σύμπραξη που ενισχύει τις προοπτικές της Κύπρου στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και των προηγμένων τεχνολογιών.

Στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη

Από την πλευρά του, ο δρ Νικόδημος Δαμιανού τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη μετασχηματίζει ήδη οικονομίες και κοινωνίες διεθνώς και ότι η Κύπρος οφείλει να τοποθετηθεί έγκαιρα στη νέα πραγματικότητα.

Όπως ανέφερε, η χώρα δεν επιδιώκει να ανταγωνιστεί τις μεγάλες οικονομίες ως προς το μέγεθος των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη, αλλά να αξιοποιήσει στρατηγικά τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Ο Υφυπουργός σημείωσε ότι η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται στο τελικό στάδιο διαμόρφωσης και θα αποτελέσει τον οδικό χάρτη της χώρας για τα επόμενα χρόνια.

Στόχος, όπως είπε, είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ο εκσυγχρονισμός του δημόσιου τομέα και η ανάπτυξη ενός ισχυρού οικοσυστήματος καινοτομίας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι νέες υποδομές που δημιουργούνται μέσω του AI Factory Cyprus θα δώσουν σε ερευνητές, πανεπιστήμια, νεοφυείς επιχειρήσεις και οργανισμούς πρόσβαση σε υπολογιστικούς πόρους που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να εξασφαλιστούν.

Οι υποδομές αυτές, πρόσθεσε, θα επιταχύνουν την παραγωγή γνώσης και την ανάπτυξη νέων εφαρμογών.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στο ανθρώπινο κεφάλαιο, σημειώνοντας ότι η προσέλκυση και αξιοποίηση ταλέντου, περιλαμβανομένης της κυπριακής διασποράς, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της στρατηγικής της χώρας στην τεχνητή νοημοσύνη.

Η συνεργασία με τη NVIDIA

Στον δικό του χαιρετισμό, ο Γιάννης Ιωσηφάκης χαρακτήρισε τη συνεργασία της NVIDIA με την Κύπρο ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς μια μικρή χώρα μπορεί να κινηθεί γρήγορα και αποφασιστικά σε έναν τομέα που εξελίσσεται με πρωτοφανείς ρυθμούς.

Όπως ανέφερε, η Κύπρος κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να περάσει από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση πρωτοβουλιών που άλλες χώρες εξακολουθούν να συζητούν.

Απέδωσε την πρόοδο αυτή στη στενή συνεργασία μεταξύ Κυβέρνησης, ερευνητικών οργανισμών και τεχνολογικών εταίρων.

«Η μηχανή που μπορεί να αξιοποιηθεί μέσω αυτής της συνεργασίας, είναι μόνο η αρχή. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι θα κάνουμε με αυτήν», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η αξία των νέων υποδομών θα κριθεί από τις εφαρμογές, την έρευνα και την καινοτομία που θα αναπτυχθούν πάνω σε αυτές.

Ο κ. Ιωσηφάκης είπε ότι η ένταξη της Κύπρου στο οικοσύστημα της NVIDIA προσφέρει πρόσβαση όχι μόνο στις τοπικές υποδομές, αλλά και σε ένα παγκόσμιο δίκτυο τεχνογνωσίας, συνεργασιών και προηγμένων υπολογιστικών πόρων.

Παράλληλα, ανέφερε ότι κυπριακές νεοφυείς επιχειρήσεις έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για αξιοποίηση των νέων υποδομών, επιβεβαιώνοντας ότι η πρωτοβουλία αφορά τόσο την ακαδημαϊκή κοινότητα όσο και την πραγματική οικονομία.

Κλείνοντας, κάλεσε ερευνητές, πανεπιστήμια και επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν ενεργά τις δυνατότητες που δημιουργούνται.

Από τις υποδομές στο οικοσύστημα

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι δύο βασικές πρωτοβουλίες που συνθέτουν τη νέα εθνική υποδομή τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστών.

Ο καθηγητής Κωνσταντίνος Δόβρολης, Συντονιστής του Pharos-CY, παρουσίασε το έργο «Pharos-CY: Η Πύλη της Κύπρου στο Ευρωπαϊκό Οικοσύστημα AI Factories».

Ο δρ Γιώργος Τσουλούπας, Επικεφαλής Υποδομής Υπερυπολογιστών και Τεχνητής Νοημοσύνης του Ινστιτούτου Κύπρου, παρουσίασε τη νέα Εθνική Υποδομή Υπερυπολογιστών για την Έρευνα και την Καινοτομία.

Ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Από την Υποδομή στο Οικοσύστημα: Πώς η Κύπρος μπορεί να αξιοποιήσει στρατηγικά το AI και το HPC».

Τη συζήτηση συντόνισε ο Διευθυντής Έρευνας και Καινοτομίας του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, δρ Κωνσταντίνος Κλεοβούλου.

Συμμετείχαν ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα, Καινοτομία και Τεχνολογία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δημήτρης Σκουρίδης, ο Γιάννης Ιωσηφάκης της NVIDIA, ο καθηγητής Λοΐζος Μιχαήλ του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Πρόεδρος του TechIsland, Βαλεντίνος Πολυκάρπου.