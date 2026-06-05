Κατά 10% έχει αυξηθεί το κόστος των οικοδομικών υλικών τους τελευταίους δύο μήνες, ενώ η συνολική άνοδος σε επίπεδο πενταετίας φτάνει το 35%, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Στέλιο Γαβριήλ.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ απέδωσε τις αυξήσεις στις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν, στην άνοδο των τιμών της ενέργειας και στο αυξημένο κόστος των δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων, που επιβαρύνουν τις βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών.

Όπως ανέφερε, οι αυξήσεις επηρεάζουν κυρίως υλικά όπως ο σίδηρος, το αλουμίνιο και ο χάλυβας.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον Απρίλιο του 2026 ανήλθε στις 120,67 μονάδες, με βάση το 2021=100, σημειώνοντας αύξηση 0,64% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2025, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,38%, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 σημείωσε άνοδο 1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, αυξήσεις καταγράφηκαν στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη, στα μεταλλικά προϊόντα, στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά, στα ορυκτά και στα προϊόντα ορυκτών.

Για τα προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα, η αύξηση ανήλθε σχεδόν στο 2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ ελαφρά αύξηση σημειώθηκε και στα προϊόντα από αλουμίνιο.

Ο κ. Γαβριήλ ανέφερε ότι το κατασκευαστικό κόστος άρχισε να αυξάνεται με την κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία και η συνακόλουθη ενεργειακή κρίση, ενώ συνεχίζεται με τις εξελίξεις στο Ιράν και την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

«Αυτά δεν βοηθούν για μείωση του κόστους αλλά αντιθέτως διατηρούν το κόστος», είπε.

Όπως εξήγησε, το τελικό αποτύπωμα στο κόστος κατασκευής και, κατ’ επέκταση, στην τιμή του ακινήτου εξαρτάται από το υλικό στο οποίο παρατηρείται η αύξηση. Ενδεικτικά σημείωσε ότι, όταν αυξάνεται το σίδερο, το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως στην οικοδομή, αυξάνεται περισσότερο και το κόστος κατασκευής.

Σε υψηλά επίπεδα η οικοδομική δραστηριότητα

Παρά τις πιέσεις στο κόστος, η οικοδομική δραστηριότητα παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά έργα.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΣΕΟΚ, τα στοιχεία της Ομοσπονδίας και οι δείκτες της αγοράς καταδεικνύουν συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας του τομέα κατά τους πρώτους μήνες του 2026.

Στις πωλήσεις ακινήτων, η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στη Λάρνακα, όπου η άνοδος ανέρχεται περίπου στο 40%, ενώ σημαντική ενίσχυση, της τάξης του 30%, καταγράφεται και στη Λευκωσία.

Την ίδια ώρα, η Λεμεσός και η Πάφος συνεχίζουν να κινούνται σε σταθερά ανοδική πορεία, διατηρώντας τη δυναμική τους στην αγορά ακινήτων.

Ο κ. Γαβριήλ σημείωσε ότι η αύξηση στη Λευκωσία οφείλεται κυρίως στη ζήτηση από εγχώριους αγοραστές, αλλά και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον ξένων επενδυτών και εταιρειών.

Όπως ανέφερε, η πρωτεύουσα θεωρείται ελκυστική επιλογή λόγω του προσιτού κόστους διαμονής και της συγκέντρωσης διοικητικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αγορά ακινήτων προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, με αυξημένη ζήτηση για μικρότερες κατοικίες και διαμερίσματα.

Το αυξημένο κόστος κατασκευής και οι νέες ενεργειακές προδιαγραφές καθιστούν δυσκολότερη την ανάπτυξη και απόκτηση μεγάλων κατοικιών, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της ΟΣΕΟΚ.

Όπως είπε, οι σύγχρονες κατασκευές απαιτούν πλέον ενεργειακή αναβάθμιση κατηγορίας Α, θερμομονωτικά υλικά, ενεργειακά κουφώματα, φωτοβολταϊκά συστήματα και έξυπνες τεχνολογίες.

Τα στοιχεία αυτά αυξάνουν το αρχικό κόστος, ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Γαβριήλ, συμβάλλουν στη μείωση του κόστους λειτουργίας των κατοικιών σε βάθος χρόνου.

Σημαντικός παράγοντας στη διαμόρφωση του κόστους παραμένει και το εργατικό δυναμικό. Ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ ανέφερε ότι η αποχώρηση έμπειρων εργαζομένων τα προηγούμενα χρόνια επηρέασε την παραγωγικότητα και αύξησε το εργατικό κόστος.

Πρόσθεσε ότι καταβάλλονται προσπάθειες κάλυψης των αναγκών με εργαζόμενους από τρίτες χώρες, εκτιμώντας ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση του κατασκευαστικού κόστους.