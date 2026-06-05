Η προβολή και προώθηση της κυπριακής ναυτιλίας βρέθηκε στο επίκεντρο της συμμετοχής της Υφυπουργού Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω, Μαρίνας Χατζημανώλη, στη Διεθνή Ναυτιλιακή Έκθεση Ποσειδώνια 2026, στην Αθήνα.

Η Υφυπουργός βρέθηκε στην ελληνική πρωτεύουσα από τις 31 Μαΐου έως τις 5 Ιουνίου, με αφορμή τη συμμετοχή της Κύπρου στη διεθνή έκθεση, όπου το Υφυπουργείο Ναυτιλίας εκπροσωπήθηκε με περίπτερο του κυπριακού νηολογίου πλοίων.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η κ. Χατζημανώλη συμμετείχε σε δράσεις και πρωτοβουλίες για την προβολή της κυπριακής ναυτιλίας, ενώ επισκέφθηκε περίπτερα κυπριακών εταιρειών, στηρίζοντας τις προσπάθειές τους να ενισχύσουν την παρουσία τους στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Παράλληλα, συνοδευόμενη από στελέχη του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, πραγματοποίησε συναντήσεις με ναυτιλιακές εταιρείες και πλοιοκτήτες, στο πλαίσιο της συνεχούς ενημέρωσης και διαβούλευσης με τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Η Υφυπουργός παρευρέθηκε επίσης σε εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν από ναυτιλιακές εταιρείες και οργανισμούς στο περιθώριο της έκθεσης.

Κατά την παραμονή της στην Αθήνα, η κ. Χατζημανώλη συναντήθηκε με αντιπροσωπείες της Νότιας Αφρικής και της Δημοκρατίας της Κορέας, με τις οποίες συζήτησε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και τις προοπτικές ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Στις 2 Ιουνίου, η Υφυπουργός Ναυτιλίας παρευρέθηκε στην τελετή έναρξης διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών της κυπριακής ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers Inc, με αφορμή την παράλληλη εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο Euronext Athens.

Στην εκδήλωση, την Κυβέρνηση της Ελλάδας εκπροσώπησε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Στις 3 Ιουνίου, η κ. Χατζημανώλη παρέθεσε δεξίωση με την ευκαιρία των Ποσειδωνίων 2026, στην οποία παρευρέθηκαν πλοιοκτήτες, στελέχη ναυτιλιακών εταιρειών, δικηγορικών και λογιστικών γραφείων, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και συνεργάτες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας.