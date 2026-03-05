Σε συναγερμό παραμένει ο πλανήτης, με τις ανησυχίες να εντείνονται για ένα νέο ενεργειακό σοκ, με τους αναλυτές να μην μπορούν ακόμη να προσδιορίσουν το μέγεθος των επιπτώσεων, αφού αυτές θα εξαρτηθούν από το διάστημα που θα διαρκέσει η σύρραξη στη Μέση Ανατολή.

Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ προχώρησαν σε σημαντικές αποφάσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πλεύση από τα Στενά του Ορμούζ, αφού αυτή είναι και η μεγαλύτερη ανησυχία σε ό,τι αφορά την ενέργεια τη δεδομένη στιγμή.

Για την Κύπρο, οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για σταδιακή αύξηση στη τιμή των καυσίμων στα πρατήρια, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί στα 6 με 7 σεντς και αυτό σε περίπτωση που το πετρέλαιο διεθνώς κυμανθεί κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι. Αν το πετρέλαιο πλησιάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, οι επιπτώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες.

Παραμένουν υψηλές οι τιμές

Χθες, καταγράφηκε μεν μικρή υποχώρηση στις τιμές φυσικού αερίου TTF στον κόμβο Ολλανδίας, αλλά και στις τιμές πετρελαίου Brent, ωστόσο οι τιμές παραμένουν πολύ υψηλότερες από τα επίπεδα πριν την έναρξη της νέας σύγκρουσης.

Συγκεκριμένα, το πετρέλαιο Brent κινήθηκε χθες γύρω στα 81 δολάρια το βαρέλι, παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με τις προηγούμενες εβδομάδες, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF διαμορφώνεται περίπου στα 51 ευρώ ανά MWh, σύμφωνα με στοιχεία των διεθνών αγορών ενέργειας.

Οι τιμές παρουσιάζουν έντονη διακύμανση, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τον αντίκτυπο της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή και τον πιθανό κίνδυνο διαταραχών στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.

Σε σύγκριση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη της σύγκρουσης, η αύξηση είναι αισθητή. Το Brent κινούνταν κοντά στα 72 δολάρια το βαρέλι, ενώ το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο TTF βρισκόταν περίπου στα 32 ευρώ ανά MWh. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε λίγες ημέρες η τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατά περίπου 9-10 δολάρια το βαρέλι, ενώ το φυσικό αέριο ενισχύθηκε κατά περίπου 20 ευρώ ανά MWh.

Ψάχνονται οι επενδυτές

Οικονομολόγοι και αναλυτές έχουν ήδη προειδοποιήσει για επικείμενη αύξηση του πληθωρισμού, που θα συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα επιτόκια, με τις προεκτάσεις να αγγίζουν κάθε οικονομία, κάθε χώρα και κάθε νοικοκυριό.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το Reuters, οι επενδυτές έχουν ήδη αρχίσει να προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο μιας παρατεταμένης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, με τους μεγαλύτερους φόβους να αφορούν ένα νέο κύμα πληθωρισμού.

Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν στην κορυφή της λίστας τους, ενώ διαμορφώνεται πλέον το ενδεχόμενο αλλαγής στη νομισματική πολιτική, με πιθανό αποτέλεσμα την εγκατάλειψη των σχεδίων για μειώσεις επιτοκίων ή ακόμη και την επιστροφή σε αυξήσεις.

Αμερικανική ασφάλιση για τα Στενά

Το Ιράν έχει ήδη επιτεθεί σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στις χώρες του Κόλπου και την ίδια ώρα παρεμποδίζει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, κυρίως για τις αγορές της Ασίας.

Το στοίχημα τη δεδομένη στιγμή είναι να συνεχιστούν οι ροές από τον Περσικό Κόλπο, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω αυξήσεις στις τιμές και να αποφευχθεί το ενεργειακό και πληθωριστικό σοκ.

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη ανακοινώσει μέτρα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε χθες μία σειρά μέτρων για σταθεροποίηση της περιοχής αλλά και για εξασφάλιση των ναυτιλιακών εταιρειών, οι οποίες, πέραν από την ανησυχία για ασφάλεια των ναυτικών και των πλοίων τους, είχαν να αντιμετωπίσουν και ακυρώσεις στα ασφαλιστικά τους συμβόλαια για κάλυψη «πολεμικού ρίσκου», δίνοντας οδηγίες στα πλοία τους να πλεύσουν σε «ασφαλή ύδατα».

Σύμφωνα με τον κ. Μπέσεντ, η Κυβέρνηση των ΗΠΑ θα προχωρήσει με την παροχή ασφάλισης για δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Κόλπου, συμπληρώνοντας πως αυτή η ασφάλιση θα παρέχεται από την U.S. International Development Finance Corporation (DFC), την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι συγκεκριμένες ανακοινώσεις ήρθαν μια μέρα μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έγραψε στο Truth Social πως έδωσε εντολή στην Αμερικανική Εταιρεία Χρηματοδότησης της Ανάπτυξης (DFC) να παρέχει, σε πολύ λογική τιμή, ασφάλιση πολιτικού κινδύνου και εγγυήσεις για την οικονομική ασφάλεια όλων των θαλάσσιων εμπορικών συναλλαγών, ιδίως στον τομέα της ενέργειας, που διέρχονται από τον Κόλπο.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει και κάτι άλλο σημαντικό που αφορά την ασφάλεια των πλοίων στον Περσικό Κόλπο, αφού όπως έγραψε στο ίδιο μήνυμα, «εάν χρειαστεί, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα συνοδεύει τα δεξαμενόπλοια διαμέσου των Στενών του Ορμούζ. Ό,τι και να συμβεί, οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την ελεύθερη διέλευση ενέργειας προς τον κόσμο».