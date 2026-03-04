Την πρόθεση της Ουάσιγκτον να λάβει σειρά μέτρων για τη διασφάλιση της ομαλής μεταφοράς πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου προανήγγειλε ο υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσεντ, εν μέσω αυξανόμενων ανησυχιών για διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Σε δηλώσεις του στο CNBC, ο Μπέσεντ ανέφερε ότι η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ετοιμάζει ανακοινώσεις που στοχεύουν στη σταθεροποίηση των αποστολών πετρελαίου στην περιοχή του Περσικού Κόλπου, καθώς οι γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν ανησυχία στις αγορές.

Ασφάλιση για πλοία μεταφοράς πετρελαίου

Όπως σημείωσε, ένα από τα πρώτα μέτρα που ανακοινώθηκαν αφορά την παροχή ασφάλισης για δεξαμενόπλοια και φορτηγά πλοία που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Η ασφάλιση θα παρέχεται από την U.S. International Development Finance Corporation (DFC), την κρατική αναπτυξιακή τράπεζα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Μπέσεντ, το μέτρο αυτό αποσκοπεί στη διατήρηση της ομαλής ροής πετρελαίου μέσω του Περσικού Κόλπου, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Κρίσιμο πέρασμα τα Στενά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω φόβων για διαταραχές στη ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, ενός από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαδρόμους παγκοσμίως.

Από το συγκεκριμένο ναυτικό πέρασμα διέρχεται περίπου το 20% των παγκόσμιων αποστολών αργού πετρελαίου, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο για τη διεθνή αγορά ενέργειας.

Άνοδος στις τιμές πετρελαίου

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των ενεργειακών ροών έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών πετρελαίου.

Από τη Δευτέρα, οι τιμές έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 15%, με το Brent crude να διαπραγματεύεται περίπου στα 82,4 δολάρια το βαρέλι, ενώ το West Texas Intermediate (WTI) κινείται κοντά στα 74,8 δολάρια.

Διαβεβαιώσεις για επάρκεια στην αγορά

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες για πιθανό ενεργειακό σοκ, δηλώνοντας ότι οι αγορές πετρελαίου παραμένουν επαρκώς εφοδιασμένες, παρά την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Όπως ανέφερε, οι αμερικανικές αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με κράτη-παραγωγούς του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ενώ τόνισε ότι τα παγκόσμια στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου παραμένουν υψηλά.

Ρόλος της αμερικανικής παραγωγής

Ο Μπέσεντ υπογράμμισε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σήμερα σε ισχυρότερη ενεργειακή θέση σε σύγκριση με την περίοδο των πρώτων σταδίων του πολέμου στην Ουκρανία.

Επικαλέστηκε την παραγωγή-ρεκόρ πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και τον αυξανόμενο ρόλο της χώρας ως σημαντικού εξαγωγέα τόσο αργού πετρελαίου όσο και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).