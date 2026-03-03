Η κίνηση στα Στενά του Ορμούζ κατέρρευσε κατά 80%. Σύμφωνα με την EOS Risk Group, μόλις 28 πλοία διέπλευσαν το τελευταίο 24ωρο, όταν ο συνήθης ημερήσιος μέσος όρος φτάνει τα 138. Οι ναυτιλιακές αποσύρονται μόνες τους.

Η οδηγία είναι σαφής: αναβολή διελεύσεων από το SoH μέχρι νεωτέρας. Η προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης ότι το πέρασμα είναι «κλειστό για όλα τα πλοία» λειτουργεί αποτρεπτικά, ανεξαρτήτως νομικής ισχύος. Το αποτέλεσμα είναι ένα de facto choke point στην καρδιά της παγκόσμιας ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Συνεχής ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή στο philenews

Οι αναφορές για πιθανή πόντιση ναρκών και παρουσία εκρηκτικών ταχυπλόων εντείνουν την ανησυχία. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ναρκοθέτηση από εναέρια μέσα επιτήρησης, ωστόσο πολλαπλά μικρά σκάφη κινούνται στην περιοχή και παρακολουθούνται. Το ΝΑΤΟ Shipping Centre υπενθυμίζει τον διαχρονικό κίνδυνο επιθέσεων με μαγνητικές νάρκες, ιδίως σε νυχτερινές διελεύσεις.

Το ρίσκο δεν είναι θεωρητικό.

Tην 1η Μαρτίου καταγράφηκαν πολλαπλά περιστατικά:

Το MKD VYOM (IMO 9284386) επλήγη 50 ν.μ. βόρεια του Μουσκάτ από άγνωστο βλήμα, με πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας (USV).

Το HERCULES STAR (IMO 9916135), με σημαία Γιβραλτάρ, χτυπήθηκε 17 ν.μ. βορειοδυτικά της Μίνα Σακρ στα ΗΑΕ. Ξέσπασε φωτιά που τέθηκε υπό έλεγχο.

Έκρηξη βλήματος καταγράφηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από πλοίο 35 ν.μ. δυτικά της Σάρτζα.

Το Ocean Electra (IMO 9402782) αναφέρθηκε ότι επλήγη κοντά στο στόμιο του Περσικού Κόλπου.

Το δεξαμενόπλοιο SKYLIGHT (IMO 9330020), με σημαία Παλάου, δέχθηκε επίθεση βόρεια του Χασάμπ στο Ομάν, με τραυματισμούς και εκκένωση πληρώματος.

Παράλληλα, συνεχίζονται έντονες παρεμβολές σε AIS, GPS και επικοινωνίες σε Περσικό Κόλπο, Ορμούζ και Κόλπο του Ομάν. Οι πλοίαρχοι καλούνται να είναι έτοιμοι για υποβάθμιση ηλεκτρονικών συστημάτων και να επιστρέψουν σε παραδοσιακές μεθόδους ναυσιπλοΐας.

Η αξιολόγηση κινδύνου για Αραβικό Κόλπο, Ορμούζ, Κόλπο του Ομάν και λιμένες ΗΑΕ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Duqm και Salalah παραμένει στο επίπεδο 4/5 – υψηλό. Ιδίως για πλοία με αμερικανική ή ισραηλινή συνάφεια, η παραμονή σε αγκυροβόλιο ή λιμάνι θεωρείται αυξημένου κινδύνου. Η στατικότητα αυξάνει την τρωτότητα.

Οι ναυτικές συνοδείες δεν προσφέρουν άμεση λύση. Το ιρανικό οπλοστάσιο είναι πολυεπίπεδο: σύγχρονοι αντιπλοϊκοί cruise sea skimmers με τελικούς ελιγμούς και ηλεκτρονικά αντίμετρα· βαλλιστικοί αντιπλοϊκοί πύραυλοι με ταχύτητες πολλαπλάσιες των cruise· UAV και USV σε μαζικές επιθέσεις κορεσμού. Το πέταλο του traffic separation scheme στα Στενά δημιουργεί τόξο απειλής περίπου 270 μοιρών. Η ταυτόχρονη άμυνα πολεμικού και εμπορικού πλοίου υπό τέτοια πίεση είναι επιχειρησιακά σύνθετη και αβέβαιη.

Τα περιφερειακά δεδομένα των τελευταίων ωρών αποτυπώνουν το εύρος της κλιμάκωσης:

Μπαχρέιν: 70 πύραυλοι και 76 drones.

ΗΑΕ: 182 πύραυλοι και 689 drones.

Κουβέιτ: 178 πύραυλοι και 384 drones.

Κατάρ: 104 πύραυλοι και 39 drones.

Ισραήλ: 200+ πύραυλοι και 12+ drones.

Ιορδανία, Ιράκ, Ομάν, Κύπρος, Σαουδική Αραβία και Συρία καταγράφουν επίσης επιθέσεις.

Σύνολο: τουλάχιστον 755 πύραυλοι και 1.264 drones – πάνω από 2.000 βλήματα σε ένα κύμα περιφερειακής σύγκρουσης.

Το Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου των ΗΠΑ, αναφέρει πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις. Στη Σαουδική Αραβία, επιθέσεις με drones οδήγησαν σε άμεσες οδηγίες shelter in place από την αμερικανική πρεσβεία. Στα ΗΑΕ, πλήγματα και θραύσματα από αναχαιτίσεις έπληξαν αστικές και ενεργειακές υποδομές, ενώ Αμερικανοί πολίτες καλούνται να αποχωρήσουν.

Η εκτίμηση ότι έχει χρησιμοποιηθεί περίπου το 25% του ιρανικού αποθέματος πυραύλων και μόλις το 12% των UAV υποδηλώνει ότι η δυνατότητα συνέχισης επιθέσεων παραμένει σημαντική. Ο περιοριστικός παράγοντας δεν είναι τα βλήματα, αλλά οι εκτοξευτές.

Η μείωση κατά 80% της ναυτιλιακής κίνησης στα Στενά του Ορμούζ δεν είναι απλή αντίδραση της αγοράς. Είναι ένδειξη ότι ο φόβος έχει αντικαταστήσει τη ροή. Όταν οι πλοιοκτήτες αυτοπεριορίζονται και τα δεξαμενόπλοια αναβάλλουν διελεύσεις, το μήνυμα είναι σαφές: το Ορμούζ λειτουργεί ήδη ως σημείο στρατηγικής ασφυξίας.

Η ναυτιλία μετρά ρίσκο. Η γεωπολιτική παράγει αστάθεια. Στο Ορμούζ, αυτή τη στιγμή, υπερισχύει η αστάθεια.

newmoney.gr