Σε εγρήγορση παραμένει η Κύπρος με τις εξελίξεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής ανάμεσα σε Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ να είναι ραγδαίες. Χθες το απόγευμα έφτασαν στο νησί δύο ζεύγη ελληνικών μαχητικών F-16 και έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο. Οι φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά» απέπλευσαν επίσης με κατεύθυνση την Κύπρο.

Σήμερα αναμένεται να αφιχθεί και ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, όπου θα συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ομόλογο του, Βασίλη Πάλμα.

Σε μήνυμά του χθες ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τόνισε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Σε μήνυμά του, επιβεβαίωσε τα όσα συνέβησαν χθες, λέγοντας πως στις 12:03 τα μεσάνυχτα μη επανδρωμένο αερόχημα τύπου Shahed, προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων των Βρετανικών Βάσεων στο Ακωτήρι, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Στο μεταξύ ο Στρατιωτικός Διοικητής των Βρετανικών Βάσεων ενημέρωσε τις κοινότητες ότι σύμφωνα με τις δικές τους εκτιμήσεις η απειλή για την ανατολική Κύπρο είναι χαμηλή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος σε ενημέρωση προς τα ΜΜΕ χθες το απόγευμα ξεκαθάρισε ότι η Κύπρος δεν υπήρξε ποτέ στόχος και πως όλες οι επιθέσεις κατευθύνονται προς τις Βρετανικές Βάσεις στο Ακρωτήρι. Ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων προς την Κύπρο, ενώ κατέστησε σαφές ότι η αεροπορική βάση Ανδρέας Παπανδρέου δεν στοχοποιήθηκε σε καμία περίπτωση. Όσον αφορά τα μέτρα που λήφθηκαν νωρίτερα στο αεροδρόμιο Πάφου, αυτό έγινε στα πλαίσια της επίθεσης δύο drone προς την Βάση στο Ακρωτήρι, σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη.

Όλες οι εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

7:42 – Στην «Ανδρέας Παπανδρέου» και ένα C-130 για τεχνική υποστήριξη των F-16

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του philenews στην Πάφο, στην αεροπορική βάδη «Ανδρέας Παπανδρέου» είναι σταθμευμένο και ένα C-130 της ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας για τεχνική υποστήριξη των μαχητικών F-16.

Το συγκεκριμένο πτητικό μέσο μετέφερε στην Κύπρο τόσο προσωπικό υποστήριξης για τα τέσσερα μαχητικά, όσο και εξοπλισμό και άλλη υποδομή που θεωρείται αναγκαία συνθήκη για την πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία των F-16 κατά την εδώ παραμονή τους.

7:30 – Κανένα περιστατικό στη Λάρνακα

Σύμφωνα με την Αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποιο περιστατικό στη Λάρνακα, παρά τις αναφορές πολιτών ότι άκουσαν εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας.

6:50 – Κλειστά σχολεία σήμερα κοντά στο Ακρωτήρι

Για προληπτικούς λόγους τα Σχολεία Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης στο Ακρωτήρι, στον Ασώματο, στην Επισκοπή και στο Τραχώνι θα παραμείνουν κλειστά σήμερα. Κλειστά θα παραμείνουν και τα Σχολεία Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης στην Επισκοπή και στο Τραχώνι.

Το πιο πάνω μέτρο ισχύει τόσο για τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/μαθήτριες όσο και για το υπόλοιπο προσωπικό των σχολείων αυτών.

6:46 – Η Γαλλία ενδέχεται να ενισχύσει την αμυντική θωράκιση της Κύπρου με Rafale

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο άφιξης γαλλικών μαχητικών αεροσκαφών Rafale στην Κύπρο, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό Sigma.

Ο Γιάννης Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται στο στάδιο της συνεννόησης, διευκρινίζοντας παράλληλα πως «δεν επιθυμούμε συγκέντρωση μεγάλων δυνάμεων», καθώς, όπως σημείωσε, ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα διοίκησης.

Αναφορικά με τη ναυτική παρουσία της Ελλάδας, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι ελληνικές φρεγάτες που αναμένονται στην περιοχή θα αγκυροβολήσουν νότια της Λεμεσού και νότια της Πάφου.

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, στόχος της ανάπτυξης αυτής είναι η προστασία του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, καθώς και η ασφάλεια του Αεροδρόμιο Πάφου.

6:40 – Δεν καταγράφηκε κάποιο αξιοσημείωτο περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύτας

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για οτιδήποτε ανησυχητικό που να συνέβη κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας.

6:20 – Πιο ήσυχα φαίνεται να πέρασε το χθεσινό βράδυ για την Κύπρο