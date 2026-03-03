Ο Υπουργός Άμυνας, Βασίλης Πάλμας θα έχει σήμερα συνάντηση με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας, Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, υπό το φως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή της Κύπρου.

Επίσης, σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, ο κ. Δένδιας θα συναντηθεί και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Ο κ. Πάλμας ανακοίνωσε στο ‘Χ’ ότι “υπό το φως των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και στην περιοχή μας, θα συναντηθώ αύριο (σήμερα) με τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας και με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Δημήτριο Χούπη, με τους οποίους θα προβούμε σε γενική ανασκόπηση των δεδομένων και αξιολόγηση της κατάστασης ασφαλείας, καθώς και στην εξέταση όλων των ενδεδειγμένων μέτρων, με στόχο τη διασφάλιση της αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε κάθε ενδεχόμενο, καθώς και την προστασία και ασφάλεια των πολιτών μας”.

Εξάλλου, έφθασαν χθες το απόγευμα στην Κύπρο τα τέσσερα αεροσκάφη F16 της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, «ως αποτέλεσμα της άμεσης ανταπόκρισης της ελληνικής Κυβέρνησης κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό», όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μετά τη συνεδρία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας.

Ο κ. Λετυμπιώτης εξέφρασε ευχαριστίες στην ελληνική Κυβέρνηση «για τον στενό συντονισμό και την διαρκή επικοινωνία».

Υπενθύμισε, δε, ότι αναμένονται και οι δύο ελληνικές φρεγάτες, μαζί με τα συστήματα που τις επανδρώνουν.

ΚΥΠΕ