Συνεχείς πτήσεις για να χτενίζουν την ευρύτερη περιοχή, φαίνεται ότι πραγματοποιούν οι Βρετανικές Βάσεις.

Σύμφωνα με την εφαρμογή flightradar πριν από λίγο σηκώθηκε drone στην περιοχή Ακρωτηρίου. Πρόκειται για στρατιωτικό drone της Βρετανίας, το οποίο έχει την ικανότητα εντοπισμού άλλων drones.

General Atomics MQ-9B Protector RG Mk1

Στις εικόνες διακρίνεται ένα General Atomics MQ-9B Protector RG Mk1 της Royal Air Force (κλήση RFR7331), το οποίο απογειώθηκε από τη βάση RAF Ακρωτηρίου στην Κύπρο περίπου στις 9:00.

Το συγκεκριμένο είναι μη επανδρωμένο αεροσκάφος (UAV), μεσαίου ύψους, μεγάλης αντοχής καθώς μπορεί να πετάει πολλές ώρες. Ο χειρισμός τους γίνεται από το έδαφος και όχι από πιλότο μέσα στο αεροσκάφος.

Στις δυνατότητές του συμπεριλαμβάνονται επιτήρηση και αναγνώριση (κάμερες, αισθητήρες, ραντάρ), συλλογή πληροφοριών (ISR), παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών.