Σκηνές πανικού και έντονου σοκ εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην κοινότητα Ακρωτηρίου, όταν εκκωφαντικός ήχος έκρηξης ακούστηκε στη στρατιωτική περιοχή των Βρετανικών Βάσεων. Οι κάτοικοι πετάχτηκαν έντρομοι από τα κρεβάτια τους, την ώρα που σειρήνες ηχούσαν ασταμάτητα και πολεμικά αεροσκάφη άρχισαν να απογειώνονται διαδοχικά από την Αεροπορική Βάση Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σχετίζεται με πτώση μικρού drone εντός της περιοχής της στρατιωτικής βάσης. Μέχρι στιγμής, οι Βρετανικές Βάσεις δεν έχουν προβεί σε επίσημη ενημέρωση για το συμβάν, παραπέμποντας τους δημοσιογράφους στο Υπουργείο Άμυνας Ηνωμένου Βασιλείου (MOD Press Office) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως περιγράφει κάτοικος της περιοχής στο philenews, «ακούσαμε μια πολύ δυνατή έκρηξη και μέσα σε λίγα λεπτά άρχισαν να απογειώνονται αεροπλάνα, ενώ οι σειρήνες ηχούσαν ασταμάτητα. Επικράτησε έντονη ανησυχία και φόβος. Όσοι ξύπνησαν βγήκαν έξω από τα σπίτια τους και για αρκετή ώρα ακούγαμε συνεχώς σειρήνες».

Σύμφωνα με την ίδια μαρτυρία, οι Βρετανικές Βάσεις έκλεισαν τις εισόδους τους και ενημέρωσαν τους Βρετανούς που διαμένουν στην περιοχή να παραμείνουν στις οικίες τους. Οι περισσότεροι κάτοικοι του Ακρωτηρίου εγκατέλειψαν προσωρινά τα σπίτια τους.

«Ήρθαμε σε συγγενείς μας χωρίς να πάρουμε μαζί μας ρούχα ή προσωπικά αντικείμενα. Τα μωρά μας δεν θα πάνε σχολείο αύριο», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το κλίμα στην κοινότητα παραμένει βαρύ, με τους κατοίκους να δηλώνουν έντονα αισθήματα φόβου και ανασφάλειας, ενώ αναμένουν από την Κυπριακή Δημοκρατία άμεση ενημέρωση και στήριξη